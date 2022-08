Itaipú: gran parte del beneficio quedará en Brasil, dice Ferreira

Este martes, los miembros del consejo y del directorio de Itaipú Binacional anunciaron la nueva tarifa establecida por el suministro de energía eléctrica. Paraguay cedió su postura inicial de fijar la tarifa en US$ 22,60 kw/mes y esta quedó en US$ 20,75 kw/mes. Brasil pretendía la reducción a US$ 18,95 kw/mes.

Al respecto, el expresidente de la ANDE, Pedro Ferreira, mencionó que este nuevo precio de la energía eléctrica beneficia mayormente a Brasil, que se compra el mayor parte de la electricidad.

Lea más: Abdo anuncia reducción del 25% de la tarifa de la ANDE

Afirmó que, por encima de los intereses de Paraguay, las condiciones quedaron para el beneficio del vecino país, que restringe a Paraguay vender su energía.

En ese sentido, explicó que Brasil no permite a nuestro país vender a la energía a nadie más que a ellos y tampoco abre su mercado para que Paraguay ofrezca allí sus recursos.

Se aprovechan del bajo consumo domiciliario en Paraguay

Comentó, que a sabiendas de que en nuestro país el consumo domiciliario es reducido, se aprovechan y deciden cuánto será su porcentaje de consumo. “Con esa situación ellos ven: el año que viene la contratación del Brasil será del 80 ó 85% y el del Paraguay, que este año fue del 15%, tal vez el año que viene será de 17%”. Por esto si se baja la tarifa el beneficio va a quedar en Brasil y no en Paraguay”, explicó.

Insistió en que se necesitan políticas públicas para negociar correctamente con los pares del vecino país y dejar que la tarifa permanezca fija y se negocien otros beneficios. “La tarifa debía mantenerse quieta”, acotó.

Lea más: Confirman tarifa de Itaipú en US$ 20,75 kW/mes y Paraguay queda en desventaja

Una muestra de debilidad por parte de Paraguay

Ferreira opinó que, aceptar la reducción de la tarifa de Itaipú, puede considerarse como una muestra de debilidad por parte de las autoridades locales, ante la revisión del Anexo C.

Vaticinó que el próximo gobierno tendrá el problema de negociar con Brasil y que será más difícil de pelear nuevos beneficios.

Recordó que al anterior director brasileño de Itaipú, había expresado que si a mediados de año bajaba la tarifa de Itaipú, ya no sería necesario la revisión del Anexo C porque “ellos ya ganaron”. “Eso compromete la posición negociadora de Paraguay en el Anexo C. El Brasil ya no tiene apuro”, aseveró.

ANDE reducirá 25% de su tarifa

Este martes, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, anunció la reducción del 25% de la tarifa de la ANDE. Desde septiembre hasta diciembre unos 1.105.000 usuarios de la estatal que lleguen a un consumo de 1.000 kW por mes podrán percibir esta reducción.

Félix Sosa, titular de la ANDE, precisó que la reducción del 25% en la tarifa del servicio a partir de setiembre será para los clientes residenciales que paguen facturas de hasta G. 404.000.