Inversión pública aumentó 18%

El informe de la cartera económica señala que se sigue sosteniendo un nivel de inversión de más de G. 4 billones (US$ 592,4 millones), lo que implica un incremento del 18% y representa 1,4% del producto interno bruto (PIB).

Hacienda señala que se mantiene la inversión estratégica orientada a la recuperación económica, en línea con la meta del plan de convergencia fiscal, que prevé para este año un déficit fiscal del 3% del PIB, para el próximo año se reduce a 2,3% y volver al 1,5% en 2024.

Del monto total ejecutado a julio, US$ 453,5 millones corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que tiene a su cargo obras como el corredor bioceánico, habilitación y mantenimiento ruta nacional N° 9, mejoramiento corredor de exportación en Itapúa y Alto Paraná, así como el puente Chaco’i.

Además, el Ministerio de Salud ejecutó obras por US$ 30 millones, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) por US$ 20,6 millones y la Presidencia de la República por US$ 29,3 millones.

Las inversiones que se llevan a cabo vía ley llave en manos totaliza US$ 91 millones, según el informe del Ministerio de Hacienda.