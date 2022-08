Ejecutivo presentará al Congreso un PGN en torno a US$ 14.750 millones

El Ejecutivo pondrá mañana a consideración del Congreso el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023 para su estudio y aprobación, presentación que estará a cargo del ministro de Hacienda, Oscar Llamosas.

El ministro Llamosas, como antesala a esta presentación, puso a sus colegas del gabinete al tanto de los números finales y pidió trabajar en equipo e ir de manera ordenada para defender ante los legisladores el referido proyecto de presupuesto.

“Si bien no refleja todas las necesidades de las entidades, sí les permitirá continuar con los proyectos y programas que fueron encarados desde este gobierno”, dijo el ministro de Hacienda durante la conferencia de prensa realizada tras la reunión en Palacio de López.

Monto será mayor al vigente

Aunque no quiso precisar el monto final, el titular de Hacienda adelantó que el proyecto de PGN 2023 estará por encima del actual presupuesto que asciende a US$ 14.256 millones e, incluso, con la autorización del Congreso de elevar el déficit fiscal de 1,5% a 2,3% del PIB, no alcanzará los US$ 15.000 millones.

Los números preliminares del proyecto manejados en la cartera fiscal se encuentran en torno a los US$ 14.750 millones, que podría modificarse aún de ajustarse algunos detalles.

Llamosas explicó que a través del proyecto se mantienen las prioridades en materia de salud, educación, seguridad y los programas sociales que serán potenciados para atender a los sectores más vulnerables, como los casos de Tekoporá y Adultos Mayores.

Inversión pública y emisión de bonos de Paraguay

Además, se dará continuidad a los proyectos de inversión pública que no solo ayudan a cerrar la brecha que tiene el país en infraestructura para dar mayor competitividad a los productores, sino también que tiene un efecto económico positivo. En ese contexto, citó la duplicación de las rutas 2 y 7, la construcción del puente Asunción-Chaco’í, la franja costara de Pilar y los hospitales de Coronel Oviedo e Itapúa.

Para financiar las inversiones y el servicio de la deuda, se solicita un nuevo endeudamiento por unos US$ 548 millones, a través de la emisión de bonos locales o internacionales.

“Las necesidades son siempre son ilimitadas y los recursos limitados, pero dentro de ese proceso se trata de priorizar estos sectores, así que en líneas generales se presentará un presupuesto ajustado al déficit de 1,5% del PIB establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal y se solicitará que nos permita llegar a 2,3% del PIB para dar respuesta a las necesidades del país”, afirmó Llamosas.

Aumento salarial y reajuste, fuera del PGN 2023

El ministro confirmó que no se contempla aumento salarial general para funcionarios, salvo el incremento acordado del 16% para los docentes, los reajustes por la variación del sueldo mínimo que benefician a funcionarios administrativos, militares, policías y otros, así como también se prevé por efecto de la implementación de carreras administrativas, como en el caso de Salud.

Con respecto a la creación de cargos, dijo que se prevé por crecimiento vegetativo en las fuerzas públicas, educación, salud para cumplir con las carreras sanitarias y otros, pero no en sector administrativo y, destacó que se mantienen todas las restricciones en materia de nombramientos impuestas desde la pandemia.

Dejó en claro que no hay posibilidad de financiar mayores gastos y que cualquier adicional que se pretenda realizar va a significar: reasignar gastos, lo que implicará dejar a otras entidades sin fondos; o generar falsas expectativas a la ciudadanía porque no habrá recursos para cumplir.