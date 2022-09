PGN 2023: Ejecutivo presenta hoy el proyecto al Congreso

El ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, se reunirá esta mañana con el presidente del Congreso, senador Oscar “Cachito” Salomón (ANR-Añeteté), para entregar el proyecto de Presupuesto General de la Nación y dar detalles de su contenido, los grandes números, las prioridades y los programas a ser ejecutados.

Llamosas adelantó el último martes, tras una reunión de ministros en Palacio de Gobierno, que el proyecto estará por encima del presupuesto vigente de US$ 14.256 millones y que, incluso, con el aumento del déficit fiscal de 1,5% a 2,3% del PIB a ser solicitado, no superará los US$ 15.000 millones.

Según los datos manejados en la cartera hasta ayer, el plan de gasto rondaría los US$ 14.750 millones, atendiendo que contempla aumento salarial, reajuste por la variación del sueldo mínimo, la implementación de carreras en diversos sectores, así como el incremento de los programas sociales.

Aumento salarial y reajuste de pensiones

El proyecto de PGN 2023 contempla un aumento salarial del 16% para los docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), que se pagará en dos etapas: 8% en marzo y 8% en julio.

Además, un reajuste por efecto de la variación del sueldo mínimo para funcionarios administrativos que ganan hasta dicho monto, policías, militares, gobernadores y miembros de Juntas Departamentales, sectores públicos que tienen indexados sus remuneraciones al salario mínimo.

También se reajustan la pensión y el subsidio para veteranos de la Guerra del Chaco, la pensión alimentaria para adultos mayores en situación de vulnerabilidad y se prevé incorporar 20.000 nuevos beneficiarios.

El plan incluye igualmente la implementación de carreras de enfermería y de médicos del Ministerio de Salud Pública, así como en los bancos oficiales componentes de la Administración Central.

Gastos rígidos impactan en las finanzas

Los gastos rígidos (salarios, jubilaciones y pago de deuda) tienen un fuerte impacto en el PGN 2023 y dejan sin margen de maniobras al Tesoro Público, a pesar de que se estima un crecimiento del 9% en las recaudaciones tributarias con respecto a lo estimado alcanzar en diciembre venidero, que implica un ingreso total aproximado de G. 32 billones (US$ 4.508 millones).

Los técnicos de Hacienda señalaron que los gastos rígidos consumirán la totalidad de las mejoras en la recaudación y, ante esta situación, nuevamente se contempla una emisión de bonos por US$ 548 millones para pagar deudas y financiar parte de las inversiones en infraestructura que demandarán más de US$ 1.000 millones.

Para el año venidero, teniendo en cuenta el nivel de endeudamiento que registra el país, se estima un aumento de US$ 50 millones en el pago de los intereses de la deuda pública.

Ante esta situación, en Hacienda se considera de suma importancia que el plan de gasto no sea ampliado y que los ministros o titulares de entes públicos no vayan al Congreso a reclamar aumentos, a fin de mantenerse dentro del tope de gastos y déficit de 2,3% programado para fin del ejercicio.