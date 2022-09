Cooperativa San Cristóbal también otorgó dudosos créditos a su auditor externo

El informe de intervención de la Cooperativa San Cristóbal sigue revelando datos sorprendentes e incomprensibles que se estaban dando dentro de la entidad solidaria. Entre las observaciones de la intervención socializada a los socios, se pudo observar que el dueño de la empresa auditora y quien firmaba los dictámenes, el Lic Ramón Ramírez Barboza mantenía un estrecho vínculo con la empresa supervisada.

La empresa Ramírez y Asociados (Registro Incoop No. 41 categoría I) de Ramón Ramírez Barboza obtuvo el permiso para llevar la auditoría externa de la entidad cooperativa en los años 2017, 2018, 2020 y 2021. Sin embargo, las contrataciones se realizaron en medio de irregularidades y pasando por alto advertencias de la Junta de Vigilancia.

La empresa en cuestión no reunían los requisitos básicos para contratación, ya que no permitieron la emisión del reporte de Informconf, no presentaron curriculum y algunos técnicos no contaban con el perfil, entre otros.

Pese a las recomendaciones de la Junta de Vigilancia de no contratarlos, igual el Consejo de Administración dirigido por Carlos Ozorio (procesado en el operativo Ultranza) autorizó su contratación

Dudosos dictámenes de auditores externos

Conforme a los respectivos dictámenes emitidos en los años 2017, 2018, 2020 y 2021, los auditores externos respectivos, opinaron que los Estados Financieros de la Cooperativa presentan razonablemente respecto a todos los aspectos importantes, la posición patrimonial y financiera

Además los informes remitidos al cierre de cada año respecto a la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en su mayor parte no exponen puntos que se pudieran resaltar.

No obstante, al cierre del ejercicio 2021, con la intervención en marcha a principio del 2022, recién ahí la Firma Ramírez & Asociados concluye en cuanto a riesgo de lavado de dinero reviste el “carácter mejorable”, con las observaciones y debilidades surgidas de la revisión y recomienda que las mismas sean atendidas en tiempo y forma de tal manera a mitigar los riesgos y evitar algún impacto negativo que pudiera llevar a la entidad a un alto grado de exposición al riesgo de lavado.

Vínculos con la cooperativa

El Señor Ramón Ramírez Barboza es socio de la Cooperativa (socio No. 169.615) y en su histórico de deudas se observó que accedió a un total de 37 préstamos, de los cuales 34 corresponden al producto “Descuento de cheque” entre los años 2018 y 2019 por un total de G. 2.602.380.909, cuando estaba supervisando a la entidad cooperativa.

En las operaciones de descuentos de cheques realizado por Carlos Ozorio se verificaron cheques emitidos por Ramírez y Asociados, lo cual confirma su estrecha vinculación con el ex titular de la entidad solidaria, ahora procesado por participación en organización criminal de lavado de dinero y narcotráfico.

Fiscal aguarda informe de intervención

El fiscal Deny Pak confirmó a ABC que hasta ayer aún no ha recibido el informe de intervención o la denuncia del Incoop sobre el caso de la Cooperativa San Cristóbal. Por su parte, el titular del Incoop Pedro Loblein aseguró que el lunes último dio entrada a la Fiscalía la denuncia pero no especificó en que unidad elevaron estos datos que está solicitando el fiscal que está a cargo de la investigación. A través de una misiva, los fiscales reiteraron solicitud del resultado de la intervención a la citada entidad cooperativa.