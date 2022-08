Ahorros sin respaldos y malversación detectaron en la Coop. San Cristóbal

El informe de la Asamblea de Intervención que se leyó íntegramente ayer (por casi 5 horas) contiene 500 páginas incluido los anexos, revela por ejemplo que la cooperativa ha incumplido disposiciones referentes a la debida diligencia en la captación de ahorros, también se encontraron evidencias de malversación de recursos, créditos mal otorgados y otras irregularidades.

El equipo interventor comunicó que debido a los hallazgos detectados, el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) resolvió la suspensión y sumario de todos los miembros del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia. Cabe resaltar que en la jornada de ayer solo se pudo desarrollar hasta una parte, ya que el acto asambleario fue suspendido por una disposición del Tribunal Electoral y pasará para otra fecha, por lo que continua el equipo interventor del Incoop en la administración de la Cooperativa

Ahorros sin respaldo documental

De la muestra revisada correspondiente a los mayores ahorristas, la mayoría no contaban con documentaciones básicas para realizar apertura de Caja de ahorro para personas físicas como para jurídicas (fotocopia de cédula, comprobante de servicio básico, patente comercial, constancia de declaración de impuestos). Además, solo el 50% de los legajos visualizados contaban con el formulario del perfil del socio, no se exponen las características económicas-financieras.

También constaron que el 100% de los legajos verificados no contaban con los documentos que avalen el depósito (origen de fondos) por lo que resulta imposible verificar el origen de los fondos, contraponiéndose a la Resolución Incoop No. 22.668/2020 y las disposiciones de Seprelad al respecto. Al respecto, se expone como ejemplo el contrato No. 30. 936 por valor de G. 2.100 millones del socio 168.609-12, no contaba con CI. y documentaciones básicas, tampoco contaba con formulario de perfil del socio, ni manifestación de bienes o algún documento que respalde el origen de los fondos. También menciona que un alto porcentaje de contratos no fueron hallados.

Implicados operativo “Ultranza Py”

En lo que respecta a implicados al operativo “Ultranza Py, el informe observa significativas transgresiones al marco regulatorio de las cooperativas, en lo referente a concesión de créditos y captaciones de ahorro y transferencias entre cuentas.

Según detallan 12 socios de la Cooperativa, imputados por el citado esquema delictivo, y algunos miembros del Consejo de Administración accedieron a créditos irregularmente. En la mayoría de los casos no se evidenciaban análisis de capacidad de pago, no cumplen con mínimo de ingreso de 25% sobre la cuota, no se puede corroborar actividad comercial, morosidad entre otras irregularidades.

Por otra parte, se detalla transferencias entre cuentas entre tres socios que se encuentran alcanzados por el operativo “Ultranza”, donde uno de ellos, el socio 208.465, transfirió casi G. 100 millones al socio 227.702. Este último a su vez realizó tres transferencias por casi G. 100 millones cada una, a dos cuentas distintas.

Conclusiones

La intervención concluyó que las políticas de procedimiento de debida diligencia en general se encuentra en un rango moderadamente débil. Alegan que el no tomar los recaudos correspondientes podría exponer a riesgos imprevisibles y a altas probabilidades de que la entidad sea utilizada como medio para que los socios realicen operaciones relacionadas al lavado de dinero. El sistema de prevención de la cooperativa se encuentra predispuesto a ser vulnerado no solo por socios, sino por estructuras vinculadas.

Luego de las conclusiones, el equipo interventor hizo lectura de las recomendaciones para mejoramiento de la gestión en cada caso, incluso con plazo para su cumplimiento

Refinanciaciones

También se han encontrado pagos irregulares de créditos con la modalidad de descuento de cheque, atrasos importante en el pago que involucra a directivos, ex directivos, incluso al ex titular del Incoop Félix Jiménez y el Diputado Basilio Núñez.

En el caso de Jiménez socio 54.503 accedió a una refinanciación de su crédito en noviembre de 2020 por valor de G. 1.719 millones y a la fecha no ha pagado ninguna cuota. Casi en la misma fecha, el diputado Basilio Núñez (socio No. 156.142) accedió a una refinanciación por G. 1.020 millones, hasta la fecha de la intervención tampoco abonó ninguna cuota.