No hay impedimento para que Marín vaya al BCP, sostienen

El economista y exministro de Hacienda, también ejecutivo de un banco local César Barreto se refirió a la nominación de la Ministra de la Unidad de Gestión y Jefa del Gabinete Social, Carmen Marín, para miembro titular del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), destacando la formación y experiencia de la profesional nominada por el Ejecutivo para dicho cargo.

Barreto expresó que Marín tiene la formación profesional necesaria y suficiente, además de la experiencia en gestión de política económica porque fue viceministra de economía y últimamente ministra de la unidad de gestión de proyectos estratégicos de la presidencia.

Indicó que tuvo una destacada función durante la pandemia, gestionando programas muy importantes para enfrentar y mitigar sus efectos en la economía y en la población vulnerable.

Visión integral de la economía

“A mi parecer, estás experiencias le dan una visión bastante completa de la economía y la política económica que va a complementar positivamente la visión de los demás directores del BCP “, afirmó.

En relación al reclamo del sindicato del BCP sobre supuestos conflictos de intereses por ser Marín funcionaria de origen del Ministerio de Hacienda, expresó que no ve que existan conflictos de intereses de ningún tipo, ya que ella no va en representación de ninguna otra institución o sector al BCP; sino que iría nombrada por el presidente de la República con acuerdo del Senado a velar por el cumplimiento de los objetivos, metas y políticas del BCP.

A su vez el titular de la Asociación de Bancos del Paraguay Beltrán Macchi también destacó la idoneidad de Carmen Marín para ocupar la vacancia en el directorio de la banca matriz.

Rechazo del sindicato a Marín

Marcelo Zaracho, secretario General del Sindicato de Trabajadores del BCP cayó en varias contradicciones al ser abordado sobre el tema. Intentó justificar el motivo del comunicado que enviaron al presidente Mario Abdo, donde manifestaron su disconformidad por la postulación de Marín.

Dijo que no están contra Carmen Marín precisamente si no con los nombrados que no reúnen los requisitos como experiencia en política monetaria en bancos centrales.

Sin embargo, bajo esa lógica no se cuestionó en su momento el nombramiento de Humberto Colmán (ex viceministro de Economía de Hacienda) o de Fernanda Filártiga que vino de la AFD y mayormente con experiencia en sector privado o del saliente Diego Duarte que vino del sector de seguros y calificadoras de riegos.