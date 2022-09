Hacienda reitera que vetarán todas las ampliaciones que sean aprobadas

El Poder Ejecutivo ya vetó tres proyectos de ley con el argumento de que el Tesoro Público no dispone de recursos adicionales para financiar mayores gastos, principalmente en lo que se refiere a servicios personales (salarios y otros beneficios para los funcionarios).

Llamosas, en ese contexto, reiteró a ABC que seguirán aplicando un veto a todos los proyectos que aumentan salarios y beneficios personales, porque no solo impactará en el presupuesto vigente sino también en el proyecto de presupuesto 2023 y en los siguientes años.

El ministro señaló que todo lo relacionado al grupo 100 o servicios personales (como se denomina al gasto salarial en la ley de presupuesto), serán objetados porque no hay recursos ni existe la posibilidad de destinar para este tipo de gastos.

Los proyectos vetados

El primer proyecto de ley con veto total del Ejecutivo es el que otorga aumento salarial a los actuarios judiciales, con el argumento de que tendrá un costo adicional de G. 9.652 millones (US$ 1,3 millones) y no existen los recursos para financiarlo.

Luego dio un veto total al proyecto de ley que amplía el presupuesto de la Contraloría General de la República, que representa G. 11.101 millones (US$ 1,6 millones) para destinar a servicios personales, pago de horas extras y adicionales, bonificaciones, contratación de personal, entre otros.

El tercer proyecto de ley vetado, en este caso en forma parcial, es el que amplía el presupuesto del Congreso por un monto de G. 20.355 millones (US$ 2,9 millones), de los cuales G. 12.908 millones (US$ 1,8 millones), que es la parte objetada, están destinados a aumentos salariales de los funcionarios del Congreso, del Senado y de Diputados.

Los proyectos vetados fueron devueltos por el Ejecutivo a consideración del Legislativo para una decisión final, a la espera de que no se reúnan los votos necesarios para rechazar la objeción.

Paquete de ampliación

Los dos últimos proyectos mencionados forman parte de un paquete de ampliación presupuestaria que está en estudio en el Parlamento, tanto en el Senado como en Diputados.

El paquete de ampliación asciende actualmente a más de G. 267.867 millones (US$ 38,3 millones), que favorecen a 12 instituciones públicas.

Todas estos aumentos presupuestarios son iniciativas presentadas por parlamentarios, que no pasaron por el Ministerio de Hacienda.

Presupuesto vigente

El mes de enero arrancó con un Presupuesto General de la Nación (PGN) de más de G. 96,7 millones (US$ 13.841 millones), pero de enero a junio se introdujeron modificaciones que elevaron el gasto en más de G. 2,9 billones (US$ 415,1 millones) e hizo que el total cerrara al final del semestre en G. 99,6 billones (US$ 14.256 millones).

El PGN en esta periodo creció 3% y esta variación se da, fundamentalmente, por los gastos que se financian con los recursos provenientes de préstamos.