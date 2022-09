Iván Duque insta a erradicar y romper estructuras de narcotráfico y lavado

El expresidentes colombiano (2018-agosto 2022) disertó ayer en un evento organizado por GNB Paraguay y expuso sobre el contexto geopolítico en América Latina, donde también se refirió a los riesgos y oportunidades para nuestra economía en el contexto actual de alta volatilidad y elevada inflación en la región y en medio de tensiones políticas y medidas populistas que están pasando la factura a muchos países.

Tras su disertación, se le consultó a Iván Duque sobre el impacto del narcotráfico en nuestros países de la región, a lo que respondió que se debe centrar los esfuerzos en erradicarlo y romper las estructuras.

No se puede negociar con el narcotráfico

“Con el narcotráfico no se puede negociar” afirmó Duque a la vez de señalar que se debe hacer extinción de dominio, erradicación, interdicción, asimismo romper las cadenas de lavado de activos y por supuesto captura y extradición.

“Cualquier metodología claudicante que empodere al narcotráfico, lo único que va a generar es una oleada de violencia. Creo en ese sentido que Paraguay y Colombia han logrado establecer que la seguridad sea el un valor democrático y un valor público y así lo seguiremos haciendo”, expresó el ex mandatario colombiano durante su disertación en nuestro país.

En cuanto a las recientes declaraciones de “soberanamente corruptos” a autoridades y ex autoridades de nuestro país por parte de EEUU, Duque se excusó de brindar opinión, aunque mencionó que no sería un interés particular del país estadounidense, sino más bien porque Paraguay ganó notoriedad y consideró incluso que es una despensa de América Latina. “Paraguay es un país que tiene un potencial energético tremendo y gran estabilidad macroeconómica y estabilidad política. Yo creo que no solo es por un interés particular, sino que hoy Paraguay tiene un rol protagónico y quienes conocemos el Paraguay sabemos el potencial que cada día se consolida”, afirmó.

Suba de tasas con equilibrio

En otro orden, Duque se refirió a la lucha contra la inflación que está afectando a las economías de la región y a la nuestra.

Dijo que las decisiones de política monetaria se deben tomar pero guardando siempre el equilibrio para que no se detenga el crecimiento. “Las tasas hay que subirlas porque sino después es más doloroso” expresó Duque.

No obstante, añadió que se debe mantener estos ajustes con equilibrio, no solo por el crecimiento; sino para propiciar que sectores que tengan impacto laboral se mantengan funcionando y operando a plenitud, como el caso de las construcciones.

En nuestro país, el Banco Central fue criticado por algunos sectores por su política agresiva de suba de interés que actualmente está en 8,25%, desde 0,75% que estaba hace un año. Señalan que esta política podría afectar a sectores que están empezando a reactivar y que aún requieren de financiación.

El expresidente colombiano instó igualmente a los empresarios a ser parte más activa de las políticas sociales, a involucrase y liderar los temas de discusión que afectan el interés público y democrático. También advirtió sobre los riesgos de medidas populistas con apariencia de bienestar, pero que están generando un peligroso daño en varios países.