Aumento de gastos rígidos y permanentes en PGN 2023 superan los US$ 400 millones

De acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda, los aumentos de los gastos permanentes y rígidos tendrán un impacto de más de US$ 400 millones en el Presupuesto General de la Nación 2023 y estos aumentos representan más del 1% del Producto Interno Bruto (PIB).

Según el economista y exministro de Hacienda César Barreto, este proyecto de Presupuesto es la continuidad de los anteriores y reproduce los vicios y las bondades que otro años. Ante el impacto que producirán estos aumentos en el PGN, el economista nuevamente reiteró la necesidad de realizar reformas estructurales para mejorar la calidad del gasto público.

Además instó a las autoridades a tomar conciencia en velar por la estabilidad fiscal y no aprobar aumentos salariales adicionales, lo que resulta un gran desafío a la vez porque estamos en épocas electorales.

Impacto de salario mínimo

Los principales impactos en el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023 vienen por la aplicación gradual del incremento salarial, producto de la variación del salario mínimo legal, para los salarios indexados de militares, policías, gobernadores y miembros de Juntas Departamentales.

Desde el Ejecutivo, plantean pagar el 50% en enero y el 50% restante en julio, con lo que se estima Hacienda busca reducir el impacto del incremento en las finanzas públicas.

Los datos de la cartera revelan que la suba en el sector de las Fuerzas Públicas representará un gasto adicional de US$ 46,1 millones, en tanto que en los gobiernos departamentales US$ 557.942.

También prevén el reajuste del 11,4% para los funcionarios administrativos que ganan hasta el sueldo mínimo, que tendrá un costo adicional de US$ 5 millones, pero este sector lo recibirá desde enero, según los datos manejados en el Ministerio de Hacienda.

Pensión a adultos mayores y pago a bomberos

En lo que respecta a la pensión alimentaria para adultos mayores de 65 años, en situación de vulnerabilidad, actualmente perciben G. 572.331 mensuales y con el aumento el próximo año recibirán G. 637.577 mensuales, lo que implica G. 219.226 millones adicionales (US$ 31 millones).

Los bomberos, por su parte, requerirán de un adicional de G. 1.826 millones (US$ 257.379), atendiendo que el aporte del Estado está fijado en salarios mínimos.

Ajustes a docentes

Este mismo mecanismo se había acordado con los docentes el MEC, quienes recibirán el 16% de aumento en dos etapas: 8% en marzo y 8% en julio, que representará un costo adicional de US$ 80 millones, con el cual el salario básico profesional mensual de los docentes rondaría los G. 3.600.000 por medio día de trabajo.

Consolidar las ampliaciones del servicio público de salud que se realizaron en la pandemia también tiene su impacto en el PGN.

Está pendiente igualmente el tratamiento en el Congreso de un paquete de ampliaciones presupuestarias para el presente ejercicio, que otorga aumentos salariales y creaciones de cargos para diversas entidades en plena etapa electoral.

Déficit Caja Fiscal

El proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, que el Ejecutivo puso a consideración del Congreso para su estudio, contempla además un déficit de US$ 250 millones en la Caja Fiscal. De esta cantidad, US$ 180 millones corresponden al sector de policías y militares, mientras que US$ 70 millones al de docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (ME).

Se destaca principalmente, el impacto que tendrá el ajuste de los uniformados en la deficitaria Caja Fiscal, ya que los que están en situación de retiro cobran el mismo sueldo de los activos.

Audiencia en la Comisión Bicameral

La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, por su parte, reinicia hoy su ciclo de audiencias para conocer detalles de los proyectos de presupuestos institucionales y la versión de sus autoridades sobre los fondos que les fueron asignados dentro del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) presentado por el Poder Ejecutivo.

El calendario tentativo del organismo asesor del Parlamento prevé para hoy, a las 10:30, la exposición del ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Julio Borba; a las 14:00, del presidente del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia; y a las 15:00, del presidente de la ANDE, Félix Sosa.

Para mañana martes, desde 09:00, recibirán al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Rodolfo Segovia; a las 10:00, al ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Carlos Pereira; a las 10:40, el presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Denis Lichi; y a las 11:20, al presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero.

Posteriormente, prevén audiencias para el lunes 26 y el martes 27, para luego iniciar en octubre el proceso de estudio institución por institución en el seno de la Comisión Bicameral, con miras a emitir el dictamen a fin de mes.

El proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023 presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso y que está a consideración de la Comisión Bicameral, asciende a G. 102,6 billones (US$ 14.454 millones), pero aumentaría a G. 105 billones (US$ 14.792 millones) de ampliarse el tope de déficit fiscal de 1,5% a 2,3% del PIB.