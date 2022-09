PGN 2023: Interior y Policía anuncian que presentarán adenda

El primer convocado fue el ministro del Interior, Federico González, que de entrada anunció que presentarían una adenda para aumentar el plan de gasto de la cartera de seguridad.

Dijo a los legisladores que están trabajando con el Ministerio de Hacienda, teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias existentes.

No adelantó el monto que pedirán sea incluido en el proyecto de presupuesto 2023 de la cartera, pero indicó que en días más presentarán la adenda en lo que hace específicamente a la seguridad y combate contra el crimen organizado.

Lea más: PGN 2023: Hacienda espera que legisladores respeten el tope de gasto

El presupuesto asignado para el próximo año a Interior representa a G. 66.170 millones (US$ 9,3 millones), pero el presupuesto “necesario para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana” asciende a G. 222.870 millones (US$ 31,3 millones), lo que implica una diferencia de G. 215.452 millones (US$ 30,3 millones).

González explicó que apuntan al sostenimiento y actualización de sistemas fundamentales para el trabajo en seguridad, como el Sistema 911, el IBIS que permite tener la identidad balística, el Sistema de Información Policial (SITP), entre otros.

Presupuesto de la Policía Nacional

El ministro del Interior estuvo acompañado por el comandante de la Policía Nacional, comisario Gilberto Fleitas, quién a través de su dirección de presupuesto también hizo notar las diferencias existente entre el presupuesto ideal y lo asignado por Hacienda.

El presupuesto vigente de la Policía asciende a poco más de G. 2,9 billones (US$ 417,3 millones) y el proyecto para el próximo año G. 3,2 billones (US$ 454,7 millones), crece 9%. Sin embargo, la diferencia entre lo solicitado por los uniformados y lo asignado por Hacienda guarda relación con los beneficios establecidos en la ley 4493/11 que no fueron contemplados.

Lea más: PGN 2023: Presidencia señala que relación con el Congreso, es a través de Hacienda

Al respecto, se mencionó que entre uno y otro proyecto existe una diferencia de G. 280.359 millones (US$ 39,4 millones) en materia de servicios personales que se financia con los recursos del Tesoro, que incluyen sueldo, UBA, bonificación por exposición al peligro, entre otros.

En ese sentido, también adelantaron que, como lo dijo el ministro González, están trabajando con Hacienda sobre una eventual adenda.

En el primer día de audiencia ya se anunció dos pedidos de aumento presupuestarios e, independiente a que se menciona que se está conversando con Hacienda para su presentación, eso podría generar que las demás entidades también hagan los mismo.

Para mañana en la agenda de audiencia se prevé a las 10:00 la visita del ministro de Defensa, Mario Soto Estigarribia y a las 14:00, del ministro de Justicia, Edgar Olmedo.