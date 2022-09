Senado convocará al contralor para que informe sobre control binacional en Itaipú

“Voy a pedir que se le invite al contralor, porque fue uno de los que estuvo negociando esto con el Tribunal de Cuentas de la Unión. Queremos que explique los antecedentes, porque son los que van a tener que reglamentar después”, dijo el senador.

Sin embargo adelantó que no ve como negativo el acuerdo por Notas Reversales para la creación de la comisión de referencia, como para que sea rechazada en el Legislativo.

“Ya leí antes (el documento), pero no he visto nada por la cual se tendría que rechazarse. Leí lo que dice Itaipú 2023 Causa Nacional, pero las notas reversales no dicen lo que ellos sostienen”, manifestó.

Además, expresó que propondrá invitarle a Benítez para la próxima semana, pero aún no tienen fecha. “Voy a proponer en la Comisión de Asuntos Constitucionales. El contralor ya habrá tenido oportunidad de hablar con el TCU, que ya inició varias acciones ante el Supremo Tribunal Federal, entonces tendrán suficiente información al respecto”, sostuvo.

Por su parte, la Campaña “Itaipú 2023 Causa Nacional” y la “Campaña “Itaipú es también soberanía/PPP” denunciaron que la Nota Reversal Nº 3, del 5 de noviembre de 2021 Abdo Benítez - Bolsonaro, busca blanquear la deuda espuria de Itaipú de US$ 4.193 millones, que benefició en un 97,5% al capital financiero brasileño que actuó a través de Eletrobras y que fue declarada ilegal por la CGR el pasado 19 de julio de 2021.

Otros temas pendientes

Ayala recordó que quedó pendiente la invitación al director general de Itaipú, al canciller nacional y al presidente de la ANDE para que vayan a explicar, ya con la nueva tarifa fijada, el presupuesto que tienen y cuáles son los escenarios del Paraguay para este y el próximo año. Dijo que dichos funcionarios no pudieron asistir a una convocatoria anterior por cuestiones de agenda.