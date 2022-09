Rechazo contundente a proyecto que busca elevar el IRE al 11% para financiar becas

El polémico proyecto de Ley cartista que “crea las becas nacionales de grado “Eligio Ayala” y modifica la Ley 6380/19 de Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional”, sigue que de aprobarse elevaría un 10% la tasa del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) sigue generando rechazo desde el sector empresarial y economistas, por el impacto que podrían tener este tipo de iniciativas en el presupuesto público, abriendo puertas para otras iniciativas similares. Expertos advirtieron sobre la peligrosidad de este tipo de proyectos y más que se esté negociando en épocas electorales.

Al respecto, el economista y ex ministro de Hacienda César Barreto detalló que no es conveniente plantear ni discutir este tipo de políticas en épocas de elecciones, porque en vez de un análisis racional como se requiere, se contamina con condimentos electorales y no toman una adecuada consideración de todos los aspectos involucrados, como el mejor mecanismo de financiamiento. “Hay un gran número de programas y políticas públicas que son necesarias implementar pero no es posible hacerlos todos al mismo tiempo”, expresó Barreto.

Priorizar recursos

Dijo que ante todo se requiere priorización para asignar los recursos y también hay que considerar la capacidad de ejecución e implementación que tienen las instituciones públicas.

Expresó que para este tipo de proyectos, lo razonable es que se encare de manera conjunta y coordinada entre el Poder Ejecutivo, el congreso e incluso la sociedad civil. “Sería más interesante una discusión de estas políticas en el marco de un programa de gobierno de los distintos candidatos para que ellos puedan ir definiendo prioridades en función a la aceptación y el consenso que puedan ir logrando en la clase política y la sociedad en su conjunto”, expresó Barreto.

Propuestas populistas

Por su parte, Alberto Sborovsky, de la Cámara Paraguaya de Supemercados (Capasu), opinó que este proyecto de ley es un claro ejemplo de propuestas populistas en época electoral.

“Subir impuestos en una economía donde la informalidad pesa más de 40% es inaceptable, los legisladores deberían preocuparse y ocuparse por pasar leyes que disminuyan la informalidad”, afirmó

Dijo que no solamente nunca lo hicieron, sino que no quieren hacer lo políticamente incorrecto porque significan menos votos. “Ojalá en algún momento en Paraguay el sentido común, la coherencia y la protección a los formales esté a la orden del día en el Congreso Nacional”, expresó el empresario.

A su vez, Héctor Cristaldo, de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), indicó que esta iniciativa que pretende crear nuevo impuesto para un supuesto destino específico es el principio de la anarquía. “¿Terminaremos en un Frankestein?”, ironizó.

Ernesto Figueredo, de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCS), señaló que subir los impuestos por un supuesto destino específico no solo es irresponsable sino además abre el camino a que otras “necesidades” terminen haciendo “un desmadre del sistema impositivo”, expresó.

Fracasó intento de adelantar tratamiento

El viernes último fracasó en el Senado el pedido de tratar en un mes el cuestionado proyecto de ley que busca un aumento de 11% a las tasas impositivas del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE). Se necesitaban 23 votos para agendar el punto y solo hubo 17. El cuestionado proyecto fue presentado por Enrique Riera (ANR, cartista) y Abel González (PLRA, C); sin embargo, el colorado retiró posteriormente su firma del documento. Ayer, durante la sesión ordinaria del Senado, “Chiquito” González pidió en moción de preferencia agendar el estudio para dentro de 30 días, pero no obtuvo los votos necesarios.