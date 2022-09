BCP autorizará a casas de cambios exportar dólares, que frenaría rechazo

Ante la búsqueda de una salida al conflicto del rechazo de dólares en el mercado y por pedido de las casas de cambio, el directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) analiza la posibilidad de dar luz verde a estas entidades para que las mismas puedan exportar billetes extranjeros, operativa que estaba limitada únicamente a los bancos.

El titular del Banco Central del Paraguay (BCP) en entrevista a nuestro diario confirmó que están avanzando en el análisis de este pedido hecho por la Asociación de Casas de Cambios del Paraguay para autorizarles la operativa de exportación de billetes extranjeros y que de cumplir con los requisitos solicitados, posiblemente en poco tiempo ya se emitirá la resolución que autorice la operativa.

Las casas de cambio reclamaban justamente el cumplimiento del artículo 42 de la Ley 2794 que les autoriza a ellos realizar esta operación, para que de esta manera no dependan de los bancos para las operaciones de cambio, ya que poseen un capital limitado. Explican que el condicionamiento sobre los billetes por parte de los bancos, fue lo que derivó justamente al rechazo de los dólares efectivo que usuarios vienen reportando.

No todos los bancos exportan billetes

Cantero reconoció que actualmente no todas los bancos realizan exportación de billetes (solo cuatro), y mediante esta resolución se va autorizar justamente que las casas de cambio también puedan hacerlo, según la necesidad de su negocio y cumpliendo a cabalidad las exigencias en cuanto al control de lavado de dinero y otras disposiciones del regulador y de los corresponsales del exterior.

Indicó que los mercados internacionales tienen una vara muy alta en cuanto a exigencias y que las entidades supervisadas por el BCP hoy están en condiciones de afrontar y cumplir estos estándares.

Mencionó igualmente que hoy las casas de cambio están muy bien fortalecidas en cuanto al control de lavado de dinero y otras disposiciones. Además aclaró que sus contrapartes pueden aprobar o rechazar esas operaciones, pero que ya es una cuestión de mercado. “Tras un análisis del Banco Central vamos a tomar esta decisión, siempre que cumplan con las exigencias y con el respaldo suficiente en el control del origen del dinero”, expresó.

Pagos digitales avanzan

En cuanto el manejo de efectivo por parte de turistas, según Cantero, la tendencia es el uso de canales digitales (tarjetas y otros medios), por lo que estima que no se reportaría mayores inconvenientes. Dijo que el uso de efectivo no es demasiado y se limita a gastos de pequeños porte, por lo que sostienen que no habría dificultad con estas operaciones.

Congreso instó a buscar solución

Justamente ayer la Cámara de Senadores aprobó una declaración -no vinculante- que insta al Banco Central del Paraguay a solucionar el conflicto entre casas de cambios y bancos de plaza sobre la prohibición de recibir dólares en efectivo.

Senadores señalaron que el Paraguay será visitado por miles de atletas y turistas por los juegos Odesur que se verán afectados por estas disposiciones. Por su parte desde el cartismo culpan al BCP de crear un “negocio” para una empresa particular y piden “liberar” la exportación de la moneda a los demás bancos y casas de cambios.