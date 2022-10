Se ahorrarán US$ 1.300 millones con reformas en Caja Fiscal y compras públicas

En la presentación realizada en el foro Cavialpa, el viceministro de Economía, Ivan Haas, señaló que con reformas en Compras Públicas y en la Caja Fiscal se podría lograr ahorros equivalentes al 2,7% del producto interno bruto (PIB), unos US$ 1.300 millones al cambio actual, monto que podría ayudar a reducir la brecha de infraestructura. El viceministro Haas instó a apoyar estas reformas que son vitales para una mejor eficiencia del gasto público.

Cabe mencionar que en 2021, según los datos de Hacienda, la Caja cerró con un déficit de US$ 167 millones y el presente ejercicio 2022 se apunta a culminar el ejercicio con un saldo rojo de US$ 224 millones, de este último US$ 153 millones corresponden a las Fuerzas Públicas y US$ 71 millones al sector docente.

La Caja Fiscal arrastra en seis años más de US$ 670 millones de saldo rojo por la diferencia entre los aportes y el pago de las jubilaciones. Este déficit se paga con impuestos.

La Caja Fiscal está conformada por seis sectores: empleados públicos, docentes universitarios y magistrados judiciales, que a agosto registran superávit del 89%, 15% y 21%, respectivamente. Por otro lado, el sector de policías, militares y maestros registra déficit del -59%, -72% y -41%, respectivamente.

El déficit de los docentes se financia con los fondos de los sectores superavitarios, en tanto que el saldo rojo de los policías y militares, directamente con los recursos que provienen del pago de los impuestos.

Mejora de gastos, proyecto pendiente

Por su parte, el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023 prevé un déficit de US$ 250 millones para el cierre del ejercicio, según los datos de Hacienda.

Por otra parte, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) muestra que al año nuestro país desperdicia unos US$ 1.800 millones (3,9% de su producto interno bruto) por ineficiencia en su gestión pública, entre ellas el mal gasto en las compras y contrataciones públicas del Estado. Según el BID, corregir estas ineficiencias sería más que suficiente para eliminar la brecha de pobreza extrema, construir más hospitales y escuelas.

Hay un proyecto en tratamiento en el Congreso que busca establecer lineamiento en las compras y licitaciones públicas que cuenta con media sanción. Hacienda aboga por la aprobación de este proyecto que estiman ayudará con la contención de los gastos y generará un ahorro importante al fisco, a fin de invertir en las necesidades de inversión en distintas áreas.