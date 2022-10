Copaco estaría a punto de ‘ceder’ su espectro a firma extranjera

Las negociaciones de Copaco estarían avanzando a través Hola Paraguay y la estatal estaría pretendiendo “alquilar” a Rivada Network su espectro, violando las disposiciones legales vigentes, según fuentes no oficiales de la compañía.

“Lo que Copaco está pretendiendo es arrendar la frecuencia de Hola y sus asociados, en este caso Copaco. Como Vox se maneja por fuera de las disposiciones de la administración pública, de esa forma van a alquilar también la red de Copaco. Este negocio es por US$ 10 millones en total que (Rivada Network) va a terminar de pagar en varios años”, explicó nuestra fuente.

Añadió que Rivada no realizará inversiones, sino que solo buscará y conseguirá inversionistas “cuando se tenga 5G (redes de quinta generación) en el país y se tenga certeza sobre qué espectro se brindará 5G, es decir, solo será un intermediario”. Agregó además que las negociaciones también incluye todos los activos de Hola Paraguay.

Autoridades en silencio sobre el tema y gerente de Copaco alega que nada se negocia

Intentamos consultar al titular del Copaco, Sante Vallese, sobre este tema pero el alto funcionario evitó responder las llamadas y mensajes pese a las insistencias. La directora de la Dirección General de Empresas Públicas, Marta Peña, también evitó responder al respecto, a pesar de que según trascendidos, su dirección ya habría aprobado el arrendamiento.

El titular de Conatel, Juan Carlos Duarte, también se mantiene en silencio y de acuerdo con los datos, solo faltaría el dictamen de Procuraduría para concretar el “negocio”.

El gerente técnico de Copaco, Carlos Corvalán, señaló que la estatal no está en negociaciones para arrendar o vender su espectro celular. “Nosotros utilizamos nuestro espectro celular para servicio LTE y telefonía. No está en nuestro interés como compañía arrendar o vender eso. Desde la gerencia podemos decir que no hay ninguna negociación en curso sobre nuestro espectro”, dijo.