Ingresos por exportación de soja cayeron 56% hasta setiembre

El informe oficial del Banco Central del Paraguay (BCP) revela que entre enero y setiembre del presente año, los envíos de nuestro principal commodity, la semilla de soja, a los diferentes mercados del mundo ingresaron al país divisas por valor de US$ 1.136 millones, que representan una disminución del 56% al comparar con los ingresos logrados en el mismo periodo del año pasado, cuando la exportación de soja recaudó US$ 2.591 millones.

No obstante, en término de volumen, la caída fue del 62%, alcanzando 2,11 millones de toneladas exportadas, frente a 5,56 millones de toneladas que se exportaron en el 2021 en el mismo periodo.

La economía en general este año soportó varios impactos externos e internos, entre ellos los más fuertes vinieron por la guerra de Rusia en Ucrania y los efectos de los embates climáticos, con una de las peores sequías de los últimos años. De ahí que la producción sojera solo pudo llegar a 3,5 millones de toneladas, cuando su capacidad actual es de 11 millones de toneladas.

Buena expectativa

No obstante, hay buena perspectiva de repunte para el periodo 2022-2023, en que se espera al menos llegar a los 9 millones de toneladas, lo que representará la recuperación de ingresos en este rubro. De acuerdo con las informaciones preliminares del Índice Mensual de Actividad Económica (Imaep), ya se observan indicios de una mejor campaña sojera, ayudado por el buen clima y recientes lluvias, que llevaron a repuntar el indicador en 5,3% de crecimiento tras varios meses de retracción.

La fuerte retracción que sufrió el sector granelero, en especial el sojero, también repercutió en otros rubros relacionados como las industrias de aceite y harina de soja, entre otros, que en algunos casos fueron compensados por el mejor precio de cotización internacional.

Exportación general

En términos globales, la exportación registrada del Paraguay (que integra todos los rubros) al noveno mes del año alcanzó ingresos por un total de US$ 10.568 millones, 1,2% menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando los ingresos alcanzaron US$ 10.693 millones. De estas cifras, las exportaciones registradas representaron el 73,1% del total (US$ 7.728 millones), mientras que las reexportaciones (comercio fronterizo), con el 22% del total, alcanzaron US$ 2.352 millones, con un aumento de 19% con respecto al mismo periodo del año pasado. Los envíos realizados bajo el régimen de maquila sumaron US$ 781 millones, superior en 25% a lo registrado al noveno mes del año 2021.