ANDE debió crear tarifa para mipymes también

Para el Ing. Benítez, en el corto plazo no va a cambiar absolutamente nada con la nueva tarifa (para los consumidores intensivos de electricidad), “es cierto que hay interés de ciertas empresas en criptomonedas que la ANDE estaba frenando, pero no se entiende por qué, porque supuestamente la ANDE se preocupa por este tema porque van a consumir más energía, pero no se ocupa de las mipymes”, iadvirtió.

Comentó que Paraguay no está en la posición de calificar o negar el uso de la energía a las empresas, porque estas generan más o menos empleo. “Solo los países desarrollados se pueden dar ese lujo de incluir la eficiencia. Nosotros estamos lejos de eso. Donde tenemos que poner la eficiencia es en la biomasa y los derivados de petróleo. Es básico”, puntualizó Benítez.

Lea más: Según ANDE, se mantiene interés de criptominerías en contratar energía

Añadió que se necesita un conjunto de acciones para llegar a un fin, y que no cree que esta acción sola genere un cambio en el corto plazo.

“La nueva tarifa no debía ser no solo para un grupo de consumo determinado. Para un grupo la suben, pero a otro grupo hay que incentivar. ¿Qué pasa con las mipymes?”, reiteró el especialista.

Sostuvo que no pasa por una acción en concreto, sino por un conjunto de acciones. Que sin embargo, él observa que todo apunta a que no haya un cambio del statu quo. “El tema de la tarifa se demoró tanto, y hasta hoy la ANDE no publicó la licitación de los 1000 MW”, concluyó.