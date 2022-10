Director titular de Conatel señala que se inhibirá del “negocio” entre Rivada y Vox

Carlos Morel Martínez, director titular de Conatel, institución que debe autorizar el “negocio” que busca la estadounidense Rivada Networks, a la que Copaco quiere ceder el espectro de Hola Paraguay (Vox), señaló ayer que se inhibirá de cualquier decisión que se tome al respecto en la institución reguladora de las telecomunicaciones.

Esto luego de que haya saltado a la luz pública de que su hijo, el empresario Maximiliano Morel Gadea era el nexo de la compañía norteamericana en el país, por lo que se sospechaba de un conflicto de intereses.

Asimismo, señaló que Conatel no recibió hasta ahora ningún pedido por parte de Copaco para que se autorice la cesión del espectro de Vox a la compañía norteamericana y que, en caso de que llegue el tratamiento del tema en la institución donde forma parte del consejo, se inhibirá del caso. Añadió que para este tipo de situaciones la entidad reguladora tiene directores suplentes.

Alega que está en contra del proyecto

“Si ese proyecto viene tal cual y como está presentado, si llega a mi nivel de análisis, yo estoy por el rechazo. Primero porque no está legislado, segundo porque yo entiendo que si una empresa tiene una frecuencia es para explotarla, no para especular en arrendamiento o subarrendamiento. Puede estar mi hijo, mi hermano o mi tío, y mi posición no va a cambiar si llegara a mi nivel”, expresó.

Asimismo, señaló que a pesar de que está en contra se apartará del caso. “Pero me tengo que apartar, por lo que ni siquiera tengo que opinar, pero si me consultan te digo que estoy por el rechazo, o sea un conflicto de intereses no habrá. Yo estoy en la función pública hace bastante tiempo y no voy a cometer una torpeza de esas, de querer entrar a comentar cuando hay algún conflicto de intereses”, indicó.

Morel Martínez se desempeña como director titular de la Conatel y percibe un salario de más de G. 26 millones, según los registros hasta setiembre. Además de su alto puesto en Conatel preside la Seccional Colorada Nº 1 Jaime Peña de la capital.

El alto funcionario, que está en el cargo mencionado desde abril de 2019, es uno de los más cercanos al presidente de la institución Juan Carlos Duarte, con quien comparte constantemente viajes en representación de la institución o inauguraciones oficiales del Gobierno.

Por esta razón, se teme que este vínculo familiar de los Morel podría ser una ventaja para Rivada Networks en Conatel, a la hora de conseguir las autorizaciones para arrendar el espectro radioeléctrico de Hola Paraguay.