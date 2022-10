Espectros que Copaco y Vox quieren ceder cuestan US$ 108 millones, dicen

Los activos de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) y Hola Paraguay SA (Vox), consistentes en la totalidad de los espectros que disponen (90 MHz en total) y que quieren entregar a la norteamericana Rivada Networks, tienen una valoración de US$ 108 millones, según explicaron los expertos del sector.

Esto, teniendo en cuenta que la última licitación por Subasta a la Baja Electrónica, realizada en 2018, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) adjudicó un total de 7 sub bandas de 10 MHz cada una, haciendo un total de 70 MHz de espectro radioeléctrico, con lo cual la institución obtuvo por US$ 90 millones. Esto da cuenta de que la valoración por cada MHz de espectro es igual a US$ 1.200.000.

Sin embargo, de acuerdo a lo estipulado en la cláusula tercera, y en la cláusula quinta del borrador de acuerdo que se pretende firmar con Rivada, Hola Paraguay SA únicamente recibiría US$ 10 millones en un periodo de más de tres años y en cuotas de US$ 2 millones.

“De este modo, se puede afirmar que lo que se prevé pagar a Hola Paraguay SA por su infraestructura y por la de Copaco no representa ni el 10% de lo que los activos en espectro comprometidos valen; y eso sin considerar la cuantificación del resto de las infraestructuras de telecomunicaciones que se contemplan en el mismo Anexo A del borrador del acuerdo”, resalta el análisis de los expertos.

Las frecuencias de Copaco y Vox que quieren ceder

Justamente, bajo la denominación de “socio” de Hola Paraguay, también se pretenden transferir a la compañía estadounidense los espectros de Copaco, según el borrador del acuerdo al que tuvo acceso nuestro diario. En el anexo A del documento se incluyó la cesión de los espectros de 700 MHz (10 MHz disponible), 800 MHz (10 MHz disponible) y espectro AWS (30 MHz disponible) que son de Copaco.

De Hola Paraguay propiamente se pretenden entregar los espectros de 900 MHz (10 MHz disponible) y 1900 Mhz (30 MHz disponible), según el escrito al que pudimos acceder a través de fuentes de la compañía.

En total Copaco y Vox quieren ceder 90 MHz a Rivada Networks, no solo los 10 MHz que señaló el jueves último el titular de Copaco, Sante Vallese. El alto funcionario sigue sin dar explicaciones detalladas sobre el “negocio” a este diario, pese a las insistencias.