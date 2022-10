Contratista de costosa Costanera Sur señala que precios no son “comparables”

La Costanera Sur, de 7,6 km, que unirá Asunción con Lambaré, terminará costando US$ 171 millones (US$ 22,5 millones por km), tres veces más que el precio de la Costanera Norte de la capital, de 11 km. Pero esta comparación no se puede realizar, según un escrito remitido a este diario por la empresa T y C, de Francisco Griñó.

“Los costos de la Costanera Sur de Asunción, construido por T y C conjuntamente con Eurofinsa, no son comparables con los de la Costanera Norte de la ciudad capital. El contrato de la Costanera Sur es en realidad un contrato por varias obras, que incluye la Avenida Costanera y otras tres obras adicionales por un valor estimado de 60 millones de dólares”, volvió a insistir la compañía.

Amenaza con “recurrir a la justicia”

La empresa lamentó que se insista “en el error de sumar los costos de las cuatro obras para presentarlo como si fuera solamente el costo de la Avenida Costanera Sur”, además de agregar que “ante la reiterada y evidente mala fe en las notas, que entendemos violan el código penal, le comunico que la constructora T y C se reserva el derecho de recurrir a la justicia”.

Señaló que las obras que forman parte del contrato firmado por el consorcio además de la construcción de la Costanera Sur son las siguientes: Relleno de 66 Has donde se construirán viviendas, desagüe pluvial de 4 km para barrios Carlos Antonio López y Tacumbú y Parque lineal.

“Estas tres obras son independientes de los trabajos de construcción de la Avenida Costanera Sur que totalizan 60 millones de dólares como ya hemos mencionado en varias oportunidades. Que de todas formas se insista en cargar todo al costo de la construcción de la Costanera Sur no es otra cosa que una manipulación tramposa y lo peor de todo es que se insiste en ella luego de las aclaraciones que se ha dado”, indicó.

Ya en varias oportunidades la empresa T y C se manifestó en contra de las críticas del elevado precio de la obra. La obra incluso será más cara que el puente a Chaco’i, que con los accesos también tendrá 7,7 km y terminará costando US$ 132 millones. Esto porque la Costanera Sur se está ejecutando bajo la Ley N° 5074, más conocida como “llave en mano”, en la que el grupo adjudicado, además de construir, debe conseguir la financiación de la obra, que el Estado pagará en largo plazo (diez años).