Contratista de Costanera Sur hizo el paso que se hundió en la del Norte

La primera etapa de la avenida Costanera de Asunción, desde General Santos hasta Montevideo (3,8 km), que costó US$ casi 22 millones, fue inaugurada en julio del 2013, hasta con fuegos artificiales. Las obras civiles de esta avenida fueron construidas por la empresa Topografía y Caminos SA (TyC), de Francisco Griñó, que hoy también construye la costosa avenida Costanera Sur de la capital (7,6 km).

El 18 de mayo último, en la Costanera Norte se registró el hundimiento de suelo en el puente ubicado en la intersección con el cauce Perú, por lo que se puso en duda la calidad de la infraestructura vial que estuvo a cargo de TyC, que hoy también está construyendo una obra parecida, pero esta vez en el Bañado Sur, con un precio final de US$ 171 millones.

¿Puede una obra que tiene menos de 10 años registrar este tipo de fallas? Fue la consulta que le hicimos al ingeniero Griñó, quien respondió que esto ocurrió debido a la falta de mantenimiento y que se trató de un “vyrorei”. “Están buscando un pero a un vyrorei, hace rato ya se arregló, ni 24 horas tardaron en arreglar el puente, que es normal, por falta de mantenimiento después de 10 años”, sostuvo.

El ingeniero agregó que inclusive llamó a las autoridades del ministerio para ponerse a disposición de ellos y que le dijeron que ya estaba solucionado. “Se hundió porque faltó mantenimiento y se descalzó. No es que se hundió el puente, sino el refulado, el costado del puente, corrió agua por ahí seguramente y se llevó parte del talud, es una sonsera”, insistió.

Cuando se le indicó que se puso en duda la calidad de la obra, que en menos de 10 años ya tiene este tipo de fallas y dijo: “Acá no se puede hablar de mala calidad, cualquier ruta puede tener un pequeño asentamiento en algún lugar, pero después de 10 años requiere mantenimiento. Es un vyrorei lo que pasó ahí. Pasa que hoy todos creen que eso no iba a aguantar y no es así.

Cauce trae mucha basura, señala

Al mismo tiempo, Griñó dijo que a través del cauce Perú, donde está el puente, llega una cantidad impresionante de basura con el agua, que en días de lluvia puede dañar la infraestructura vial. “Acá se debía hacer más grande el puente seguramente, porque aparte del agua viene mucha basura”, explicó.

Griñó señaló que la empresa TyC ya no tiene ninguna responsabilidad en esta obra y que ya hizo todas las reparaciones que necesitó en el plazo de garantía.

Justamente, tras un monitoreo del funcionamiento de la calzada de la Costanera, en 2014, el MOPC detectó hundimientos en las cabeceras de los tres puentes, por lo que la cartera dio las instrucciones correspondientes a TyC para que realice el mantenimiento preventivo necesario.

Ahora construye la onerosa Costanera Sur

La empresa TyC actualmente está ejecutando los trabajos de la Costanera Sur de la capital, en consorcio con la empresa española Eurofinsa. El grupo, denominado Consorcio del Sur, consiguió la financiación de los US$ 130 millones que requerirá la obra, que sumado a los intereses tendrá un precio final de US$ 171 millones (US$ 22,5 millones por km).

El grupo consiguió financiar esta obra luego de cinco adendas al contrato, con las cuáles el MOPC, cuyo titular es Arnoldo Wiens, cambió las reglas de la licitación, por lo que hay indicios de “privilegios” de la contratista.