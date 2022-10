Comisión sugiere aprobar pedido de informe sobre “negocio” de Copaco

La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, que preside el senador Javier Zacarías Irún, realizó ayer su reunión ordinaria para tratar varios puntos, entre ellos el pedido de informe al Poder Ejecutivo, a través de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), sobre el “acuerdo” que busca Hola Paraguay SA (Vox) para ceder su espectro electromagnético a la empresa norteamericana Rivada Networks. El pedido de informe ya figura en el orden del día de la sesión de mañana jueves.

Durante la reunión se analizó y aconsejó la aprobación del proyecto de resolución presentado por la bancada del Frente Guasu para pedir varias aclaraciones sobre el cuestionado “negocio” que el titular de Copaco Sante Vallese está tratando a espaldas de la ciudadanía, incluso con un acuerdo de confidencialidad de por medio.

Según el proyecto de resolución, por ejemplo, se deben aclarar las dudas sobre los valores del eventual arrendamiento, subarrendamiento, alquiler o cesión de uso y si se condicen con los precios que han tenido las últimas adquisiciones de espectro electromagnético.

Agregó que, según publicaciones de prensa, para la banda de 700 MHz, Conatel recaudó 90 millones de dólares por 7 sub bandas de 10 MHz cada una en la última licitación que realizó. En este caso, Tigo compró 3 sub bandas por US$ 36 millones, Claro compró 2 sub bandas por US$ 24 millones y Personal compró 2 sub bandas por US$ 24 millones.

Justamente, durante el fin de semana trascendió que, de acuerdo a lo estipulado en la cláusula tercera y en la cláusula quinta del borrador de acuerdo que se pretende firmar con Rivada, Hola Paraguay SA únicamente recibiría US$ 10 millones en un periodo de más de tres años y en cuotas de US$ 2 millones por un total de 90 MHz.

Según los expertos del sector, la totalidad de los espectros que disponen Vox y Copaco y que quieren entregar a la norteamericana Rivada Networks tienen una valoración de US$ 108 millones.

Informe sobre otros activos comprometidos en Copaco

En el Senado también quieren saber qué otros activos de Vox serán comprometidos en esta eventual operación de arrendamiento, subarrendamiento, alquiler o cesión de uso, además de los beneficios y obligaciones de Vox en esta eventual operación.

También pidieron datos y antecedentes de las empresas Rivada Networks y Go Paraguay, accionistas, directivos y asociados, y la existencia de vínculos de parentesco de sus accionistas, directivos y asociados con autoridades del sector de telecomunicaciones de Paraguay.

Esto luego de que haya saltado a la luz pública que Carlos Morel Martínez, director titular de Conatel, es padre del empresario Maximiliano Morel Gadea, el nexo de Rivada Networks en el país, por lo que se sospecha de un conflicto de intereses. Es que la Conatel debe autorizar el “negocio” que buscan Rivada y Copaco.

Tras el escándalo, Morel Martínez, señaló la semana pasada que se inhibirá de cualquier decisión que se tome al respecto en la institución reguladora de las telecomunicaciones. Asimismo, señaló que Conatel no recibió hasta ahora ningún pedido por parte de Copaco para el “negocio”.