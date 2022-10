Combustibles vuelven a subir: “Precios locales estuvieron bajos durante todo el año”, alegan

El representante del gremio Distribuidoras de Combustibles Asociadas del Paraguay (Dicapar) confirmó que ya varios emblemas privados subieron sus precios recientemente, aunque evitó dar montos. Alegó que la condición de los precios internacionales pronto “va a demandar una suba de precios a todas las empresas del país”.

Señaló que cada firma maneja sus precios y no puede hablar al respecto, pero todas están sujetas a las mismas condiciones. “El gasoil todo el año estuvo alto, (mientras que) el precio local estuvo por debajo del precio internacional y ahora está muy por debajo desde hace algunas semanas, por eso resulta insostenible mantener los precios”, argumentó.

Consideró que en el caso de las naftas, la situación es “menos crítica” y la suba será menos fuerte que en el gasoil. “Esto pasa porque se dejan acumular los ajustes, se demoran, en lugar de hacer ajustes graduales cada 15 días o cada mes, para que no sea necesario hacer un ajuste grande y doloroso”, planteó.

Por otra parte, confirmó que el diésel “Mbarete” de Petropar ya subió G. 600 por litro e indicó que los emblemas del sector privado están en el mismo orden.

En cuanto a las naftas, dijo que muchas firmas volvieron a los precios previos a las pocas reducciones que fueron anunciadas en las últimas semanas.

Precios, todo el año por debajo de los internacionales

En otro momento, ante la queja de que vuelven a indicar una suba grande pocos días después de que se anunciaran pequeñas reducciones en los precios, aseguró “que eso no es así” y que la ciudadanía debe informarse para opinar correctamente.

“Los precios locales todo el año estuvieron debajo de los precios internacionales. La variable del costo de stock hace que no se traslade inmediatamente el precio internacional al local. Hay un desfasaje, considerando el stock. No es tan fácil entender, no es que se tarda meses en bajar y al toque se sube. Hubo una suba acumulada que no se quiso hacer”, enfatizó.

El representante del gremio cuestionó a quienes plantean que el precio del crudo esté a la baja. “Los precios locales todo el año estuvieron por debajo de los precios internacionales, en cuanto al gasoil”, recalcó en contacto con ABC Cardinal.

Finalmente, indicó que se debe “asumir esa realidad” y no plantear cuestionamientos en base a “ideas equivocadas ni expresiones de deseo”.