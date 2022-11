Todo lo que la ciudadanía debe saber sobre el Censo de hoy

Hoy 9 de noviembre, feriado por el día del Censo Nacional, muchos trabajadores deberán estar en sus puestos, al menos los que son considerados esenciales, por lo tanto, el Ministerio de Trabajo instó que el pago por el día trabajado deberá ser del 100% sobre el salario hora ordinario de día hábil, según establece el Código Laboral en lo referente a los feriados trabajados.

Dentro del marco del día feriado por el Censo Nacional, el Ministerio de Trabajo también señaló que ninguna persona será obligada a asistir a su lugar de trabajo, sino que será sólo mediante un acuerdo consensuado con su empleador. “No pueden obligar al trabajador si no quiere presentarse a su lugar de trabajo, pero si se llega a un acuerdo porque argumentan que es una actividad esencial, entonces deben percibir el 100% de recargo”, resaltó la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, a través de un comunicado.

Lea más: Código Laboral establece pago del 100% por feriado trabajado

El documento señala además que hasta el momento no se recibieron denuncias de patronales que obligarían a sus empleados a presentarse a trabajar.

Agrega que, en caso de que eso suceda, se debe denunciar ante el Ministerio de Trabajo, ubicado sobre la calle Herrera de la Capital.

“Cabe resaltar que dentro de las actividades laborales del año existen algunas fechas que se consideran días feriados en Paraguay. Estos días son de asueto remunerado, es decir que se pagan sin que sea un día laborable. Por lo tanto, en caso de trabajar en tales fechas, existe una remuneración con recargo. Los días feriados en Paraguay están determinados por la Ley”, reza el informe de la mencionada cartera de Estado.

Definieron por ley el feriado para el censo nacional

El feriado nacional fue establecido para hoy miércoles 9 de noviembre para la realización del Censo 2022″ mediante Ley No. 6987/2022.

De acuerdo a la Ley 6.670, las multas por falsear datos o negarse a responder las preguntas del Censo Nacional pueden llegar a alcanzar los 200 jornales mínimos (casi G. 20.000.000). Desde el Instituto Nacional de Estadísticas explican quiénes pueden ser sancionados y cuál será el procedimiento.

Multas por negarse a responder, o pasar datos falsos

La Ley N° 6.670, que crea el Instituto Nacional de Estadística (INE), establece en su artículo 39 que las multas en torno al Censo Nacional podrán alcanzar incluso los G. 20 millones en total, puesto que se habla de entre 20 y 200 jornales mínimos vigentes. Es decir, entre G. 1.961.780 y G. 19.617.800.

Hay cuatro tipos de infracciones establecidas con respecto al censo según la ley y pueden darse a quienes nieguen u omitan datos. También hay multas para los que suministren datos fuera de los plazos y para quienes se nieguen a subsanar los errores contenidos en los datos brindados o quienes falseen o adulteren dichos datos.

Lea más: Multas por negarse al censo: todo lo que necesitás saber

Dicha ley también señala que el INE podrá aplicar las sanciones considerando los daños o perjuicios, el carácter intencional o no, la gravedad de la infracción y la reincidencia del infractor.

No hay intenciones de multar durante el censo

Pese a que la ley prevé esta multa, el director del INE, Iván Ojeda, hizo énfasis en que nunca aplicaron ninguna sanción porque no se tuvo la necesidad de llegar hasta ese punto. Indicó que no desean castigar al ciudadano y que están sintiendo muy buena receptividad en las primeras pruebas piloto. Por otra parte, explicó que en caso de que se necesite aplicar alguna multa, el Departamento de Asesoría Jurídica es el encargado de analizar cada sanción y determinar si es o no aplicable una multa, que en caso de ser cobrada formará parte de los ingresos del INE.

Actividades esenciales que podrán operar hoy

La Ley 6987, que establece el día de hoy como feriado nacional en todo el país rige para todo el territorio por única vez para la realización exitosa del operativo censal en campo.

Por tal motivo, todos los ciudadanos paraguayos como extranjeros, deberán permanecer en sus hogares de 05:00 a 18:00 de ese día, de modo a esperar a los censistas y brindar sus datos con toda exactitud.

Para los fines del censo queda prohibida en todo el país la circulación de transporte de personas y cargas, con excepción de los que estén al servicio del Censo, como los de servicios considerados esenciales.

Actividades consideradas esenciales

Entre estos servicios considerados esenciales y que están exceptuados de la limitación de circulación son: autoridades nacionales, departamentales y municipales, autoridades diplomáticas y representantes de organismos internacionales para el ejercicio de su funciones. Funcionarios y trabajadores del sector público y privado para prestación de salud, mantenimiento preventivo de urgencias, actividad migratoria, servicio meteorológico, bomberos, control de tráfico aéreo.

También están exceptuados los trabajadores de medios de comunicación, mantenimiento de servicios básicos (agua, electricidad), algunos servicios financieros (cajeros, atención al cliente mantenimiento de soportes digitales). Incluye la lista a los servicios funerarios, farmacias privadas ubicadas en las cercanías de hospitales, participantes de eventos internacionales, trabajadores imprescindibles para atención en hoteles y servicios de vigilancia y seguridad.

Lea más: Censo 2022: ¿quiénes podrán trabajar el 9 de noviembre?

En la fecha está prohibida la venta de bebidas alcohólicas y la realización de eventos o actos públicos de cualquier género, que supongan aglomeración de personas que no tengan por finalidad cumplir actividades vinculadas del Censo.

Entrevistas a indígenas serán diferenciadas

A la par del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022 se desarrollará el IV Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas o Censo Indígena. Este último se extenderá por dos semanas, atendiendo a las prácticas culturales de los pueblos, distancia y dificultad de acceso a algunas comunidades.

Cabe señalar que se planifica el despliegue de 391 censistas indígenas, quienes serán los responsables de aplicar los cuestionarios en más de 780 comunidades, aldeas y barrios de 14 departamentos de ambas regiones del país y en la capital.

Lea más: Más de 1.300 personas serán capacitadas para el censo indígena en su propia lengua

En las zonas urbanas, serán censadas de manera individual las personas de pueblos indígenas que se encuentren fuera de sus comunidades y núcleos de familias.

Al igual que las entrevistas en general, que se hará en las zonas urbanas, estarán a cargo del Instituto Nacional de Estadística (INE), y todas las personas estarán plenamente identificadas como miembros del operativo. Estos trabajos cuentan con el acompañamiento de los líderes y representantes de las organizaciones indígenas.

Estudio a profundidad

Por primera vez, este operativo censal hará énfasis en las personas de pueblos indígenas que por razones de trabajo, estudio u otras, se encuentren fuera de sus comunidades o núcleos familiares.

Durante dos semanas, los censistas indígenas se acercarán a los domicilios de las individualidades previamente identificadas que se encuentren fuera de contextos comunitarios, para aplicar el cuestionario censal. Las personas de pueblos indígenas que se encuentren fuera de sus comunidades y aún no hayan sido contactadas, pueden solicitar un censista al 0976 265 459 o al 0983 878 958.

Censo 2022: Garantizan atención en hospitales, dice Ministerio de Salud

Los hospitales dependientes del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) atenderán únicamente las urgencias durante la jornada del Censo Nacional de Población y Viviendas, que se desarrolla hoy miércoles, 9 de noviembre. En los establecimientos públicos de salud también realizarán testeos de Covid-19, en caso de requerir del servicio de toma de muestras, se reportó.

La dirección de Comunicación indicó que el servicio brindado en los hospitales será por sistema de guardias, conforme indicaron las autoridades de la cartera sanitaria.

En cuanto a la atención en los consultorios médicos especialistas, además de los puestos de vacunación, estarán cerrados durante toda la jornada.

En caso de que se requiera una atención de urgencia, Salud Pública indicó que sólo vaya un acompañante por paciente al establecimiento sanitario. El objetivo es garantizar la atención y alcanzar el objetivo de obtener una fotografía de los datos estadísticos que serán relevados mediante la visita casa por casa, por personal habilitado para este fin.

Lea más: Estos son los trabajadores que podrán circular durante el censo 2022

Hospitales habilitados para testeos Covid-19

De ese modo, se podrán realizar hisopados de covid-19 en el Hospital San Pablo (vehicular); Ineram (peatonal); Hospital de Barrio Obrero (peatonal); Hospital de Luque (peatonal); Centro de Salud de Ypané (peatonal); Hospital Calle´i de San Lorenzo (peatonal) y en la sede de la Universidad Autónoma del Sur (Unasur) de Asunción (peatonal).

Los puestos habilitados en la Costanera de Asunción y Caminera de San Lorenzo permanecerán cerrados y retomarán el servicio a partir del jueves. Tampoco estará en funcionamiento la central telefónica 154.

178, línea gratuita para consultas

El Instituto Nacional de Estadística (INE) habilitó una línea directa 178 para la gente interesada en realizar consultas referente a la jornada del Censo Nacional de Población y Vivienda 2022.

El Call Center está habilitado para atender las llamadas de la ciudadanía y evacuar todas las dudas que se tengan con respecto al desarrollo de la entrevista, que se realiza en todo el país. El titular del INE, Iván Ojeda, indicó que también se encuentra habilitado el Centro de Emergencias de la Policía Nacional 911, para cualquier duda o en caso de urgencias. Las llamadas a ambos centros, tanto del INE como a la Policía son marcaciones directas y sin costo alguno desde el celular o línea baja.