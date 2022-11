Merma por envíos de soja llegó a US$ 1.579 millones hasta octubre

Los envíos de soja sufrieron una fuerte reducción en el presente año a causa de la menor producción afectada por la sequía, lo que representó una baja del 57% en los ingresos por la exportación de dicho producto, que en términos de valores restó unos US$ 1.579 millones en diez meses, según datos oficiales de comercio exterior del BCP.

El informe oficial del Banco Central del Paraguay (BCP) revela que entre enero y octubre del presente año, los envíos de semilla de soja a los diferentes mercados del mundo ingresaron al país divisas por valor de US$ 1.169 millones, que representan una disminución del 57% al comparar con los ingresos logrados en el mismo periodo del año pasado, cuando la exportación de soja recaudó US$ 2.748 millones.

No obstante, en término de volumen, la caída fue del 63%, alcanzando 2,17 millones de toneladas exportadas, frente a 5,88 millones de toneladas que se exportaron en el 2021 en el mismo periodo.

Impacto sequía

La economía en general este año soportó varios impactos externos e internos, entre ellos los más fuertes vinieron por el conflicto bélico Rusia-Ucrania y los efectos de los embates climáticos, con una de las peores sequías de los últimos años. De ahí que la producción sojera solo pudo llegar a 3,5 millones de toneladas, cuando su capacidad actual es de 11 millones de toneladas.

No obstante, hay buena perspectiva de repunte para el periodo 2022-2023, en que se espera al menos llegar a los 9 millones de toneladas, lo que representará la recuperación de ingresos en este rubro.

En lo que respecta a los números globales, las exportaciones totales al mes de octubre del 2022, alcanzaron un valor de US$ 11.647,6 millones, un 2,2% inferior a los US$ 11.908,2 millones registrados a octubre del año anterior. En ese sentido, las exportaciones registradas representaron el 72,4% del total, alcanzando US$ 8.437,8 millones, las reexportaciones con el 22,2% del total, registraron un valor de US$ 2.585,2 millones, con un aumento de 16,0%.