Ingresos por exportación de soja cayeron 48% hasta julio

El informe oficial del Banco Central del Paraguay (BCP) revela que entre enero y julio del presente año, los envíos de semilla de soja a los diferentes mercados del mundo ingresaron al país divisas por valor de US$ 1.082 millones, que representan una disminución del 48% al comparar con los ingresos logrados en el mismo periodo del año pasado, cuando la exportación de soja recaudó US$ 2.087 millones.

No obstante, en término de volumen, la caída fue del 55%, alcanzando 2,02 millones de toneladas exportadas, frente a 4,57 millones de toneladas que se exportó en el 2021 en el mismo periodo.

Esta fuerte retracción que sufrió el sector granelero, en especial el sojero también repercutió en otros rubros relacionados como las industrias de aceite y harina de soja, entre otros. Que en algunos casos fueron compensados por el mejor precio de cotización internacional.

Exportación general

En términos globales, la exportación registrada del Paraguay (que integra todos los rubros) al séptimo mes del año alcanzó ingresos por un total de US$ 5.867 millones, 8,5% menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando los ingresos alcanzaron US$ 6.411 millones. Las exportaciones registradas representaron el 72,4% del total, mientras que las reexportaciones (comercio fronterizo), con el 23,1% del total, alcanzaron US$ 1.870,1 millones, con un aumento de 27,3% con respecto al mismo periodo del año pasado. Los envíos realizados bajo el régimen de maquila sumaron US$ 588,7 millones, superior en 19,2% a lo registrado al séptimo mes del año 2021.

Importaciones aumentaron 26,3%

A julio del año 2022, las importaciones totales alcanzaron US$ 8.492,6 millones, 25,4% mayor respecto al mismo periodo del año anterior. Las importaciones registradas representaron el 96,1% del total, alcanzando un valor de US$ 8.157,3 millones, un 26,3% superior con respecto al valor a julio de 2021, mientras que las otras importaciones representaron el 3,9% restante, por un valor de US$ 335,4 millones. En volúmenes, se observó una reducción de 8,9%.

Balanza comercial en déficit

Al considerar el mayor volumen de importaciones (US$ 8.492 millones) en comparación a las exportaciones declaradas (US$ 8.109 millones), la balanza comercial, al séptimo mes de 2022, registró un déficit de US$ 384,7 millones.