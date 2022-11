Más de G. 703.000 millones es el déficit de la caja de jubilaciones del sector público

El informe da cuenta que en el mes de octubre, el saldo rojo de la Caja Fiscal llegó a G. 81.712 millones (US$ 11,3 millones al cambio vigente), lo que representa -23% de diferencia entre el aporte realizado por los activos y los pagos efectuados a los jubilados.

Con este resultado negativo, el déficit acumulado al décimo mes del año asciende a G. 703.449 millones (US$ 97,4 millones al cambio vigente), lo que equivale a -21% de diferencia entre el aporte de los activos y el pago a jubilados.

La referida brecha negativa se da teniendo en cuenta que al mes de octubre, el aporte de los activos llegó a más de G. 2,6 billones (US$ 372,6 millones), pero los pagos a jubilados superan los G. 3,3 billones (US$ 470 millones).

Caja Fiscal: ¿Qué sectores se llevan los mayores recursos?

A octubre, la Caja Fiscal cuenta con 227.641 funcionarios activos de diferentes sectores públicos que aportan el 16% de sus ingresos y un total de 69.759 jubilados que reciben mensualmente sus haberes.

La citada caja de jubilaciones está conformada por seis sectores: empleados públicos, magistrados judiciales y docentes universitarios, que al décimo mes del año cerraron con superávit del 102%, 28% y 12%, respectivamente. Por su parte, los sectores de policías, militares y maestros registran déficit del -59%, -73% y -41%, respectivamente, según el informe oficial.

El saldo rojo de los militares y policías se financia íntegramente con los recursos aportados por el Tesoro, que provienen de los impuestos que paga toda la ciudadanía, en tanto que el déficit de los docentes se cubre con los fondos de los sectores superavitarios.

De acuerdo con los datos de Hacienda, el déficit de la Caja Fiscal llegaría a fin de año a US$ 224 millones; de esto, US$ 153 millones corresponderán a las fuerzas públicas y US$ 71 millones al sector docente.

Acelerado aumento del déficit

El informe de finanzas públicas que acompaña el proyecto de presupuesto 2023 señala que en los últimos años el sistema de pensiones presenta un acelerado aumento del déficit global, explicado por el déficit de los sectores magisterio nacional y fuerzas públicas.

Señala que entre los años 2017-2021, el saldo rojo total de estos sectores fue de US$ 1.034 millones, de los cuales US$ 688 millones corresponden a las fuerzas públicas y US$ 346 millones al magisterio nacional.

En 2021, el déficit global de la Caja Fiscal, agrega el informe, fue de US$ 167 millones, de los cuales US$ 30 millones corresponden al programa Civil, financiado con los recursos excedentes de los sectores superavitarios (administración pública, docentes universitarios y magistrados judiciales), y US$ 137 millones del programa no civil, financiado con impuestos generales.