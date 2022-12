PGN 2023: Diputados decide hoy sobre modificaciones que hizo el Senado

Los diputados debatirán sobre los puntos modificados del PGN 2023 a los efectos de ratificarse en los que habían aprobado inicialmente o para aceptar la versión de los senadores, esta última implica el recorte de 287 nuevos cargos creados por la Cámara Baja.

Las versiones que se manejan indican que hay legisladores que apoyarían la ratificación, buscando recuperar los cargos suprimidos, y otros que preferirían aceptar las modificaciones, teniendo en cuenta que el Senado tiene la última palabra en materia presupuestaria y que al final casi siempre impone su criterio. Si Diputados se ratifica, el proyecto volverá a la Cámara Alta para su definición, pero si acepta la modificación quedará sancionado y pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Lea más: PGN 2023: aumentos costarán US$ 37 millones y nuevos cargos llegan a 2.900

Antes de la sesión extraordinaria, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados se reúne a las 8:00 horas para emitir su dictamen sobre las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que había aprobado inicialmente Diputados.

Los números aprobados

El Poder Ejecutivo solicitó al Congreso la aprobación de un presupuesto (incluyendo adenda y déficit de 2,3% del PIB) de G. 105,2 billones (US$ 14.818 millones), que incluía el aumento salarial solo para docentes y ajustes por la variación del salario mínimo.

La Cámara de Diputados, en la sesión extraordinaria del 10 de noviembre último, aprobó G. 105,3 billones (US$ 14.838 millones), incluyendo aumentos salariales a otros sectores, nivelación y equiparación salarial y la creación de 1.348 cargos.

Lea más: PGN 2023: diputados en campaña electoral reparten sueldos, bonificaciones y cargos

La Cámara de Senadores, por su parte, en su sesión extraordinaria del 29 de noviembre, aprobó más modificaciones que elevan el presupuesto a G. 105,3 billones (US$ 14.842 millones), según los datos preliminares.

En la sesión, los senadores no solo aprobaron gran parte de lo que ya los diputados incluyeron, sino que además le sumaron aumentos salariales y llevaron los nuevos cargos a 2.900 en total (1.400 nuevos y 1,500 para que el personal contratado pases a ser permanente), con lo que el presupuesto se vuelve mucho más rígido.

Alerta lanzada desde Hacienda

El Ministerio de Hacienda, en base a los datos preliminares que obtuvo, alertó sobre las consecuencias del aumento de los gastos rígidos y de la estimación sin sustento real de los ingresos del Tesoro.

A criterio de las autoridades de la cartera de Estado, se pondría en riesgo el cumplimiento del plan de convergencia fiscal, que prevé en 2024 volver al tope de déficit fiscal de 1,5% del PIB establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Por ello, ya hablan de un veto parcial.

Lea más: PGN 2023: inflaron los ingresos en G. 184.000 millones para calzar aumentos

Los datos que preocupan en las diversas instancias del estudio son los siguientes, el PGN 2023 se incrementó en G. 175.000 millones (US$ 25 millones) y se crearon 2.900 nuevos cargos.

Se infló la estimación de ingresos en G. 184.000 millones (US$ 25,9 millones) en lo que respecta a recursos del Tesoro y se aprobaron incrementos en más de G. 31.000 millones (US$ 4,3 millones) en coparticipaciones tributarias no sustentadas en proyecciones reales.

Además se incrementaron G. 348.000 millones (US$ 50 millones) en los servicios personales y se efectuaron reprogramaciones de gastos por valor de G. 164.000 millones (US$ 23,1 millones).