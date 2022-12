Aduanas destaca el 2022 como “el mejor año de todos los tiempos”

Datos positivos arrojó el titular de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), Julio Fernández, este viernes. Según el alto funcionario, este año hubo un triple récord en recaudación, lo que es un dato histórico para la dependencia.

Fernández habla de triple récord porque, por un lado, reportan el mejor año de todos los tiempos, con un ingreso de G. 13,5 billones y, por el otro, del mejor diciembre de todos los tiempos, y además refieren un récord en recaudación diaria, con más de G. 130 mil millones en un solo día.

Justamente hace unos días, la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) informó que cerraría el año con buenas noticias. Los 13,5 billones reportados representan más de G. 1.800 millones, lo que significa un 11% más que al cierre del 2021.

Buenos números pese a escenario desfavorable

Estas alentadoras cifras se dieron pese a los desfavorables escenarios en el aspecto sanitario, tributario (reducción de aranceles a la importación de varios productos) y también el fenómeno climático, con varios meses de sequía.

Según el detalle brindado por la DNA, el aumento acumulado de los ingresos aduaneros se encuentra explicado por el fuerte crecimiento de las recaudaciones de los principales rubros como es el caso de agroquímicos 46,8%, bienes de capital 39,6%, repuestos (autopartes) 14,9%, informática y telecomunicaciones 4,7% y abonos 4,5%, entre otros.

El acumulado para el 2022 de las importaciones de mercaderías bajo este régimen ha registrado superávit en la recaudación en un 21,9%, en el imponible guaraníes 16,5% y en el volumen importado en un 54,2%.

Control de ilegalidad

Según reportaron, como consecuencia de los trabajos de inteligencia, intercambio de información con pares a nivel nacional como internacional, así como por la gestión de riesgos, investigaciones de oficio realizadas por agentes especiales investigadores, se ha registrado cuantitativamente en el presente ejercicio fiscal 2022: 173 retenciones, 139 actas de intervención, 351 contenedores intervenidos.

Incautaciones que resaltaron

En las distintas verificaciones se detectaron entre los casos más llamativos el 23 de febrero 162,675 kg de cocaína ocultos en listones de madera de kurupa’ÿ con destino a España por valor aproximado de US$ 6,5 millones; el 21 de junio se incautaron relojes, partes y mecanismos y joyas presumiblemente falsificados en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi por valor de US$ 8,6 millones. Luego, en julio del presente año, en una carga con destino a Bélgica se incautaron 5.710,84 kilogramos de cocaína ocultos en arroz, por valor aproximado de US$ 285 millones, entre otros bienes incautados en los diferentes operativos, según informaron.