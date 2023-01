En ocho años pagamos con impuestos casi US$ 800 millones por agujero de la Caja Fiscal

De acuerdo con los datos oficiales del Ministerio de Hacienda, entre enero y diciembre del último año, el déficit en la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) o Caja Fiscal fue de G. 880.734 millones, unos US$ 120 millones al cambio actual, lo que representa, una disminución de 22% frente al déficit del año 2021 cuando alcanzó G. 1.132.878 millones (US$ 167 millones).

De esta manera se completan ocho años de sucesivos déficit en la Caja de Jubilaciones del funcionariado público que suman en conjunto cerca de US$ 800 millones, que fueron financiados con nuestros impuestos, monto que podrían haberse invertido en obras de infraestructura, en salud y educación.

Si no se encara una reforma o salvataje en el corto plazo, será cada vez mayor la inyección que tendrá que realizar el estado (con nuestros impuestos) para cubrir las jubilaciones del sector público.

El déficit sigue creciendo

Para el presente año, la expectativa es que esta diferencia entre los aportes y el pago de jubilaciones llegue a unos US$ 250 millones para el cierre de 2023.

Desde Hacienda explican que este saldo negativo, corresponde unos US$ 180 millones al sector de policías y militares, mientras que US$ 70 millones al sector de docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

El déficit de las Fuerzas Públicas se financia directamente con los fondos provenientes de la recaudación de los impuestos que paga la ciudadanía en general, en tanto que la brecha del sector docente con los recursos de los sectores que registran superávit.

Déficit por sectores

Según se desprende del informe del Ministerio de Hacienda, el sector más complicado es el de las Fuerzas Públicas, donde el sector de los militares cerraron con una diferencia del 73% entre aportes y pago de jubilaciones, lo que generó un déficit de G. 514.567 millones (US$ 70 millones), mientras que el del sector de policías cerró con un agujero del 59%, por valor de G. 449.319 millones (US$ 61 millones). Finalmente el sector docente, cerró este último año con una diferencia del 42%, que llegó a G. 699.926 millones (US$ 92 millones)

Sectores de la Caja

La Caja de Jubilaciones y Pensiones o Caja Fiscal es la entidad dependiente del Ministerio de Hacienda que administra la jubilación de los funcionarios de instituciones que forman parte de la Administración Central.

Está compuesta por seis sectores públicos: empleados públicos, docentes universitarios, magistrados judiciales, policías, militares y maestros que al mes de julio último suman un total de 68.657 beneficiarios (58.308 jubilados y 10.349 pensionados).