Operaciones de giros y billetera móvil por casi US$ 2.000 millones en 2022

Las Empresas de Medios de Pagos Electrónicos (Empes) movilizaron a través de giros, envíos y billeteras en promedio casi US$ 165 millones al mes en el 2022, lo que representó G. 13,85 billones (US$ 1.980 millones) entre enero y diciembre del último año, de acuerdo con los datos del boletín financiero del Banco Central del Paraguay (BCP) al cierre del 2022. El monto operado por los usuarios se incrementó en 5,5% en comparación al 2021, cuando se reportó transacciones por valor de G. 13,11 billones (US$ 1.887 millones)

Este mismo informe de la banca matriz revela que en el año 2022 se procesaron 116.186.952 transacciones, lo representa en promedio casi 9,7 millones de transacciones de giros, envíos y billeteras móviles al mes y 3,7 operaciones por segundo. La cantidad de operaciones aumentó con respecto al 2021, cuando se gestionaron 104.501.210 transacciones (8,5 millones al mes y 3,3 operaciones por segundo).

Cabe mencionar que en el 2020 se dio una cifra histórica de transacciones para nuestro mercado, cuando llegó a 10,3 millones de operaciones por mes durante el primer semestre del 2020 en pleno auge de los subsidios estatales como Pytyvö y otros que se pagaron por esta vía.

Movimientos por tipo de operadoras

Por operadoras o Empes habilitados se destaca que el proveedor 1 (Tigo) gestionó el 67% de las transacciones de año 2022, o sea procesó 78 millones de giros y pagos, mientras que el proveedor 2 (Personal) gestionó el 28% con 32,48 millones de operaciones.

En cuanto a las cuentas habilitadas en el último año, según BCP se tienen registradas 3.178.345 de cuentas que tuvieron movimiento en el último año, de las cuales 2.792.083 corresponden al proveedor 1 (Tigo).

Un reciente informe de la Cámara Paraguaya de Medios de Pagos (CPMP) también se refería sobre estas operaciones, y mencionaba que el 54% de las transacciones que se realizan vía móviles son de giros o remesas, mientras que el 46% corresponde a pagos de servicios o compras. Por otra parte, la tecnología QR también ha disparado el uso del móvil como un medio de pago, y se ha sumado a la gama de opciones para sustituir el uso del dinero efectivo