Abdo Benítez ya no negociará el Anexo C del Tratado de Itaipú

Esta conclusión se desprende de las entrevistas del diputado federal Enio Verri, director general brasileño designado de Itaipú con O Paraná, Maringá Post y CBN Maringá.

Las negociaciones paraguayo/brasileñas empezarán en el segundo semestre de este año, a pesar de que la entidad binacional cancela su deuda el día 28 de este mes y del pedido de adelantar el inicio de las negociaciones de referencia que el actual Gobierno paraguayo había hecho al de Jair Bolsonaro.

Verri cree que las conversaciones empezarán en agosto y que las mismas durarán un año al menos, además de “mucho cuidado”.

El numeral VI del Anexo C del Tratado establece como principales condiciones para iniciar la revisión 50 años de vigencia del Tratado y el grado de amortización de la deuda que contrajo el ente para la construcción del complejo hidroeléctrico.

Sólo diez años de vigencia del nuevo acuerdo en Itaipú

Al respecto, el director general brasileño designado dijo que el plazo de vigencia del nuevo acuerdo no debe exceder los diez años, debido al extraordinario avance de la tecnología en los últimos años, según fundamentó.

No obstante, al recordar a sus interlocutores que nuestro país utilizará toda su energía en el 2033, debe concluirse que los 10 años que mencionó como plazo de vigencia de los nuevos acuerdos tendría su explicación en este hecho.

Las proyecciones técnicas hechas en nuestro país permiten concluir que la economía paraguaya estará en condiciones de consumir toda su energía en Itaipú e inclusive Yacyretá en el 2033.

Otro tema espinoso asunto en la relación paraguayo/brasileña bajo la sombra de la “Obra del siglo XX” es la tarifa de la binacional, cuya definición formal se demora, inclusive hasta la fecha.

¡Ingreso adicional o tarifa óptima?

“La entidad tiene la obligación de generar energía a precio óptimo, pero también debe invertir en la región”, decía a uno de los medios, pero en otro, luego de la entrevista, se concluía que luego de la cancelación de la deuda de Itaipú habrá un ingreso excedente cercano a los US$ 2000 millones en la binacional.

No se aclara empero con qué tarifa de Itaipú podrá tenerse ese ingreso adicional. Recordemos que ese cálculo se había hecho con la tarifa de US$ 22,60/KWmes, que el año pasado bajó a US$ 20,75 y, por decisión brasileña, al menos en Brasil, a US$ 12,67 desde enero último, luego ya no habrá “acréscimos” para financiar obras de desenvolvimiento o “medioambientales” en ambos países.