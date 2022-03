El Tratado de Itaipú cumple 50 años de vigencia dentro de 17 meses, ¿y la revisión del Anexo C?

El numeral VI del Anexo C del Tratado de Itaipú (bases financieras de prestación de los servicios de electricidad) establece que sus disposiciones serán revisadas 50 años después de la puesta en vigencia del Tratado.

El canje de los instrumentos de ratificación del tratado de referencia se llevó a cabo en Asunción el 13 de agosto de 1973 y tuvo como principales protagonistas a los entonces cancilleres Raúl Sapena Pastor y Mario Gibson Barboza.

El numeral mencionado, impone además, como condiciones para que las partes revisen el documento, los puntos siguientes: 1.- el grado de amortización de las deudas que contrajo la entidad binacional para la construcción del complejo hidroeléctrico. 2.- La relación entre las potencias contratadas por las entidades de ambos países.

Saldo cero, el año que viene

El primer punto, de acuerdo con fuentes oficiales y extraoficiales, se cumple en el primer trimestre del año que viene, por consiguiente no sería un obstáculo para que la “revisión”, en la connotación “enmendar errores” de esta vocablo, se concrete.

No obstante, hasta la fecha, según las declaraciones oficiales, el gobierno paraguayo no puede solucionar siquiera el problema de la tarifa 2022 de la entidad binacional, a pesar de que la fórmula, inclusive con precisión matemática, está prevista en el Tratado.El lunes último, el senador Eusebio R. Ayala (PLRA), al término de una reunión entre una comisión de la cámara alta, el presidente de la ANDE. Ing. Félix Sosa, y el director general paraguayo de Itaipú, Manuel M. Cáceres, hablaba del nulo avance de la primera de la tareas señaladas, confirmó también la versión según la cual las entidades de ambos países están pagando tarifas diferenciadas, provisorias, por el mismo MWh que genera Itaipú (US$ 22,6/kWmes ANDE y US$ 18,95/kWmes Electrobras).

Sosa dijo después a ABC que la decisión de ANDE era una actitud de coherencia con la posición nacional, que se opone a que Itaipú baje su tarifa inclusive en 2022. ¿Y el 2023? ¿ad kalendas Graecas?