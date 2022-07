Brasil rechazó la propuesta paraguaya de adelantar la revisión del Anexo C

Ante la insistencia de adelantar la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú del gobierno de Mario Abdo Benítez, Brasil respondió que “no están dadas las condiciones” para anticiparse al 2023.

Según una fuente de la Cancillería Nacional, en el primer semestre de este año se reiteró, por nota, al gobierno brasileño la solicitud el adelantamiento de la revisión del Anexo C prevista para el próximo año. Sin precisar el mes, pero aclarando que se concretó durante la gestión del excanciller, Euclides Acevedo, indicó que se volvió a pedir el adelanto de esas negociaciones.

El 17 marzo del año pasado, Brasil había dado una respuesta oficial ante la misma solicitud, manifestando que no tenían problemas de iniciar esa negociación, siempre y cuando las condiciones de la pandemia permitan las reuniones presenciales. Esto fue tras el encuentro entre los cancilleres de entonces, Ernesto Araújo del Brasil y Euclides Acevedo de nuestro país en Itamaraty.

Sin embargo, ante la reiteración del pedido desde el Paraguay, la respuesta fue otra. Cuentan que " en lenguaje diplomático” Brasil sienta la posición de que todavía no están dadas las condiciones para ese adelantamiento pretendido por el gobierno paraguayo.

“El tiempo les juega favorablemente a ellos”, añadía nuestra fuente y explicó que el adelantamiento de la revisión presupone un acuerdo entre las altas partes, ya que no hay ningún impedimento jurídico en el tratado para hacerlo. Pero como ese acuerdo no existe hioy, solo queda esperar a que se cumpla lo que está preestablecido. Esto es, que las disposiciones del Anexo C “serán revisadas después del plazo de cincuenta años a partir del ingreso en vigor del Tratado, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, el grado de amortización de las deudas contraídas por Itaipú para la construcción del aprovechamiento y la relación entre las potencias contratadas por las entidades de ambos países”, según el numeral seis del citado documento.

Recién en el 2023

Desde la Cancillería añaden que hubo una nota oficial brasileña que refleja claramente su posición. “Ellos no quieren adelantar por una razón muy sencilla. El tiempo, con la amortización de la deuda, la deuda como componente de la tarifa, y la tarifa baja, que es lo que quieren”, explicó.

Sin embargo reiteró, que aunque Brasil no quiera adelantar las tratativas, al llegar agosto del 2023, sí o sí el Anexo C se tiene que revisar. “Para el adelantamiento de las conversaciones se requiere el mutuo acuerdo entre las altas partes. Paraguay propuso, hizo gestiones oficiales para adelantar conversación. Brasil no quiere adelantar, por ahora al menos, y lo dijo en lenguaje diplomático. Entiendo que lo que ellos quieren es que llegue agosto del 2023 para empezar a hablar sobre eso”, manifestó la fuente.

El funcionario cuestionó que en campaña electoral hay quienes dicen que es la posición del Gobierno de Abdo Benítez no adelantar este proceso previsto para el próximo año. “Esto no tiene fundamento, porque el gobierno hizo gestiones a través de la Cancillería solicitando formalmente el adelantamiento”, reiteró.

La posición que Brasil cambió

“El Brasil está en condiciones de iniciar las discusiones sobre la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, de manera presencial, en el más breve plazo posible, de manera a consolidar así a la Entidad Binacional como un factor de desarrollo para ambos países”, señaló en marzo del 2021 el entonces canciller del Brasil, Ernesto Araújo, en la declaración de prensa.