BCP adjudicó a firma francesa Oberthur el diseño de nuevos billetes del guaraní

De un total de siete oferentes que se presentaron en la convocatoria del Banco Central del Paraguay (BCP) para la Licitación Pública Internacional para proveer “Servicio de diseño y materiales de originación para la nueva familia de billetes”, el directorio de la banca matriz decidió adjudicar a la empresa francesa Oberthur Fiduciaire S.A.S. cuyo representante es Amaury, de BAR de LA GARDE. Este sería el primer paso en el marco de la renovación de la familia de billetes del guaraní.

De acuerdo con los datos que obran en el portal digital de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) la citada empresa de origen francés presentó la oferta de menor valor por un total de US$ 270.000 que en moneda nacional sería unos G. 2.106 millones.

Lea más: Siete oferentes se presentaron para diseño de nuevos billetes del guaraní

Demás oferentes

Además de Oberthur, también presentaron sus ofertas para diseño y materiales de originación de los billetes: De La Rue International Ltda por US$ 496.000 (G. 3.868 millones), Polska Wytwonia Papierów Warto Ciowych S.A por US$ 415.000 (G. 3.237 millones), Crane AB por US$ 559.665 (G. 4.365 millones), Giesecke + Devrient Currency Technology por US$ 339.000 (G. 2.644 millones), Koenig & Bauer Banknote Solutions SA por US$ 398.700 (G. 3.109 millones), y Orell Füssli Ltda Security Print por US$ 419.000 (G. 3.268 millones)

Cabe señalar que mediante resolución 6 del 5 de octubre del año pasado el directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) autorizó el llamado para licitación pública internacional para contratar servicio de diseño y materiales de originación de la nueva familia de billetes del guaraní, que entrarían a regir desde el próximo año en ocasión de los 80 aniversario de creación del guaraní como signo monetario de nuestro país.

Lea más: BCP anuncia cambios en la familia de billetes del guaraní

Primera etapa

En esta primera etapa los oferentes presentaron las muestras con los nuevos diseños, los cuales contienen todas las medidas de seguridad dispuestas en el pliego de bases y condiciones.

El anuncio sobre los cambios en la familia de billetes lo hizo el titular del BCP José Cantero el año pasado en un acto de conmemoración de los 79 años del Guaraní.

¿Cuáles serán los cambios en los billetes?

En esa ocasión detalló que los cambios se darán en la estructura como en los tamaños de los billetes, específicamente en el largor según la denominación. Así por ejemplo, el de mayor valor (G. 100.000) tendría un largo más extenso que las denominaciones de menor cuantía.

También presentarán cambios en el diseño del reverso del billete donde se ilustrarán las ecorregiones del país, pero se mantendrán los diseños de los personajes históricos que se ilustran en uno de los lados del billete

Otra de las novedades compartidas que se presentará en el cono monetario de nuestro país es que el billete de G. 10.000 pasará al formato polímero (plástico) similar al G. 5.000 y G. 2.000