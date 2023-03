Copaco no cuenta con recursos para pago de salarios y está al borde de la quiebra, denuncian

Siguen los serios problemas financieros en la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), que continúa sin poder cumplir en fecha ni con los salarios de sus 4.000 trabajadores. Cada vez más hay una incertidumbre total sobre el futuro de la empresa, señalaron.

Los empleados de la estatal denunciaron hoy que hasta la fecha los funcionarios todavía no han cobrado su sueldo de febrero. Recién hace algunos días terminaron de desembolsar los haberes de enero y señalaron que la estatal está al borde de la quiebra.

Según manifestaron, incluso los gerentes no percibieron su sueldo correspondiente al mes de enero y responsabilizan al titular de la empresa, Sante Vallese, de esta situación.

“El salario de enero se terminó de pagar a finales de febrero. Así estamos y cada vez es más larga la agonía. Hasta la fecha todavía no cobramos lo correspondiente al mes de febrero y no sabemos cuándo vamos a cobrar. Nos están pagando por grupo, pero no sabemos cuándo vamos a cobrar”, expresó José Medina, uno de los voceros de los trabajadores.

Copaco: No tiene combustible y se pierden clientes

Medina también resaltó que desde el jueves de la semana pasada, la empresa ya no cuenta con combustible para poder asistir a los clientes, porque la movilidad de la empresa pública se paralizó. Agregó que esto se debió a la falta de pagos a Petropar, que provee carburantes a la estatal.

“Responsabilizamos a Sante Vallese, presidente de Copaco, que sigue apadrinado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, responsable de la crítica situación de la empresa. Estamos a punto de bajar las persianas”, expresó.

Asimismo, indicó que cada día se tiene más fugas de clientes, no solo de línea baja, sino también en otros servicios como internet y televisión. “Hay fuga porque los clientes huyen cuando no son atendidos”, expresó.

La Copaco registró una pérdida de G. 179.226 millones (US$ 24,8 millones) hasta diciembre del año pasado, cifra bastante superior al resultado negativo de G. 150.889 millones (US$ 20,7 millones al cambio actual) que se tenía hasta noviembre, según el balance preliminar que están manejando funcionarios de la estatal.

De acuerdo con este reporte, la empresa registró un ingreso total de G. 302.215 millones, pero tuvo un egreso de G. 481.442 millones, lo que evidencia la pésima situación financiera de la estatal. En el balance hasta diciembre se puede notar que el activo total de la firma G. 1.153.957 millones y el pasivo total es de G. 583.215 millones.