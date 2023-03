“Reguladas” de buses pese a pagos adelantados a empresarios

Permanentemente, usuarios del transporte público del Área Metropolitana cuestionan la excesiva demora a la que son sometidos para utilizar el servicio. ABC TV conversó ayer con varios de ellos y nuevamente indicaron que hay menor cantidad de unidades, que esperan 40 y 50 minutos sus buses, viajan hacinados en los colectivos y expuestos a la inseguridad.

Pese a las persistentes quejas, el Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez brinda más facilidades a los empresarios y este 2023 nuevamente seguirá con los desembolsos de forma adelantada a los empresarios, tal como empezó a hacerlo en 2022.

Lea más: Gobierno sigue con pagos adelantados de subsidios

Cabe recordar que el monto final del subsidio se establece a partir de la tarifa técnica, el cálculo que define los costos del servicio y estipula los ingresos necesarios para cubrirlos. Este estudio toma los datos obtenidos mediante el billetaje electrónico, pues la cantidad de usuarios es clave (boletos vendidos). Pero como ese dato se tiene cada tres meses, el Estado viene pagando el 50% de adelanto a los transportistas.

Teniendo en cuenta que desde el 2020, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, mantiene “congelado” el precio del pasaje en G. 2.300 por el servicio del bus convencional y G. 3.400, diferencial, los desembolsos para compensar la diferencia entre lo que paga el usuario y la tarifa técnica se triplicaron en ese lapso.

En el 2020, a los contribuyentes de todo el país les costó US$ 10 millones los subsidios a los empresarios del transporte público; en 2021, US$ 21 millones; y hasta setiembre del 2022, US$ 33,6 millones.

Sánchez alega necesidad para el funcionamiento para pago adelantado

Al respecto, el viceministro de Transporte, Víctor Sánchez Chamorro, justificó los pagos adelantados alegando que es una “necesidad para el funcionamiento” del sistema. Dijo a ABC Cardinal que el anticipo cubre parte del costo operativo mientras se verifica la tarifa técnica, que se tarda en saber entre 45 a 50 días.

Sánchez señaló que el pago de la ayuda estatal toma tiempo, unos 90 días, por lo que implementó los pagos parciales en base al histórico de los desembolsos. Consiste en un adelanto del 50% del promedio de los últimos 3 meses, y sólo a aquellas empresas con “buen historial”, mencionó.