Recién en mayo bajaría el precio del diésel, según empresario

Jorge Cáceres, del emblema Copetrol, informó que recién en mayo podría darse una reducción del precio del gasoil si los precios internacionales siguen bajando, porque aseguró que en el caso de su emblema, todavía no agotaron el stock que compraron con un precio más elevado.

“En nuestro caso, nosotros no estamos en condiciones de bajar todavía porque tenemos un stock alto que compramos a precio más caro, que no nos compraron. No sé el caso de las otras empresas, pero ese es nuestro caso”, manfiestó.

El empresario agregó que se están registrando caídas en los precios internacionales, pero que los promedios todavía no permiten reducir los valores actuales del gasoil común (tipo III), que es el que más impacto tiene en la economía del país.

Petropar sigue en silencio

En el caso de Petropar, tanto William Wilka, jefe de Gabinete de Petróleos Paraguayos (Petropar), como Pedro Román, titular de la estatal, evitan explicar por qué no están bajando sus precios, pese a que las reducciones en el exterior se registran desde hace un mes.

Tanto la petrolera pública como los privados todavía no redujeron el precio del diésel, cuya cotización internacional sigue bajando en el exterior. En ese sentido, la cotización internacional del Heating Oil (referencia del precio del gasoil, según los empresarios) está teniendo una importante reducción desde finales de enero de este año, no obstante el valor local del diésel tuvo un abaratamiento de G. 130 por litro las últimas semanas.

A comienzos de enero, cuando el Heating Oil se cotizaba por US$ 3,247 el galón, los emblemas privados habían subido el precio del gasoil a G. 9.030 por litro. Sin embargo, el valor del producto tuvo importantes disminuciones desde finales de enero hasta la fecha. La semana pasada cerró en US$ 2,7796 el galón, valor promedio que se viene manteniendo desde febrero.

Pese a la caída de los valores en el exterior, el diésel tipo III (común) sigue vendiéndose hoy por G. 8.900 el litro, tanto en los emblemas privados como en Petropar, hecho que desata la queja generalizada de la ciudadanía.