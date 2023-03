Precio del combustible bajará cuando emblemas “cierren números”, según Dicapar

El gerente de Dicapar, Guillermo Parra, señaló que ya está por terminar marzo, pero que hasta ahora los emblemas no están en condiciones de bajar los precios de los carburantes. Señaló que las reducciones se harán cuando “cierren los números”.

Cuando se le consultó si se podrían dar reducciones en abril, como están señalando algunos expertos, dijo: “De poder bajar podría, pero va a depender de que a algún emblema importante o algún operador de estaciones de servicios importante le cierren los números y quiera ser más competitivo con sus precios”, expresó.

Lea más: Recién en abril podrían bajar precios de combustibles, según economista

Al mismo tiempo, señaló que las empresas están en una “situación de libre competencia, con 22 emblemas y 2.500 servicentros, con un actor estatal importante (refiriéndose a Petropar)”.

Asimismo, se le preguntó sobre el stock de las empresas y si con las nuevas compras que van haciendo podrían registrarse reducciones de precios, Parra señaló que no tiene información al respecto.

“No tengo la información del stock de combustibles de los 22 emblemas o terminales de carga en el Paraguay. Pero es de esperarse que ni bien se cierren los números las empresas quieran aumentar sus ventas con precios más competitivos”, expresó.

Lea más: Ahora culpan al contrabando para no bajar el precio de los combustibles

Precios podrían bajar en abril

El economista y exministro de Hacienda, César Barreto, informó que recién en abril podría registrarse una reducción del precio de los combustibles, tanto del diésel como de las naftas. Esto, si continúa la caída de los valores internacionales, según informó.

Lea más: Tras las críticas, emblemas bajan precio de naftas, pero no del gasoil

Barreto señaló que los valores de importación seguían altos en febrero, de acuerdo con los datos de Aduanas. En este sentido, explicó que en febrero último el gasoil común (tipo III), seguía teniendo un elevado costo de importación (CIF) de US$ 987 por metro cúbico, que es un valor relevante para la comercialización de este mes de marzo, acotó

Recordemos que la suba histórica del gasoil se registró entre junio y diciembre del año pasado, cuando los precios se ubicaron entre US$ 1.127 y US$ 1.035 por metro cúbico y desde enero comenzó a bajar hasta llegar a US$ 987 en febrero (ver infografía).