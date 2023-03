Sector de la construcción enfrenta una fuerte retracción y crisis por deudas impagas del Estado

Si bien el sector de la construcción fue uno de los pilares que sostuvo la economía en los tiempos duros de la pandemia, y posteriormente durante los tiempos de sequía también ayudó a contener la desaceleración, ahora enfrenta serios riesgos y tres trimestres de sostenidas retracciones. Por un lado afectaron la desaceleración de las obras públicas y la falta de pagos por parte del Gobierno, que le resta a este sector, importantes recursos para seguir invirtiendo y sosteniendo fuentes de trabajo (más de 300.000 empleos directos).

El sector de la construcción presentó una retracción de 13,1% en el cuarto trimestre y acumuló una caída de 4,3% al cierre del 2022.

El comportamiento del rubro estuvo influenciado principalmente por el menor ritmo de ejecución de las obras tanto privadas como públicas (esta última, afectada por el plan de convergencia fiscal). También se observó una disminución en la demanda de los principales insumos empleados por el sector.

Impagos del Gobierno

El sector de la construcción viene insistentemente solicitando sin éxito medidas transitorias de flexibilización al Banco Central del Paraguay (BCP), debido al descalce que acarrean por la falta de pagos por parte del Estado, situación que pone en riesgo la calificación crediticia de estas empresas ante los bancos. El Gobierno tiene pendientes de pago unos US$ 340 millones.

Gremios cuestionan que no se les faciliten medidas de flexibilidad transitoria como se ha hecho con el sector agropecuario, considerando que la falta de pagos por parte del Gobierno se debe justamente a problemas de descalce que arrastran por el fuerte endeudamiento público en la pandemia. “La falta de pagos para nosotros es como la falta de lluvia para el agro”, es un factor ajeno a nosotros, expresó el Ing. Paul Sarubbi titular de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa)

Sorprende respuesta del BCP

“Nos sorprende que las razones que nos dijeron (el BCP) para ayudar al sector agrícola y no a la construcción; tampoco nosotros no preveíamos que el Estado no nos esté pagando por más de un año”, afirmó.”

Dijo además que no se debe esperar que empiecen a fundirse todas las empresas para empezar a asistir al sector.

“Decir que hay pocas empresas con problemas financieros no es una respuesta” expresó en relación a lo explicado por el superintendente de bancos del BCP, Hernán Colmán, de que las empresas no están en mora y que no se observa un deterioro en la cartera.

El empresario mencionó que las empresas constructoras tienen muchos activos, y que varias están vendiendo sus maquinarias para pagar sus cuentas. Además, están las cesiones de créditos que tienen un costo altísimo.

No obstante, están pendientes de un compromiso del Equipo Económico de pagar entre marzo y mayo una parte de la deuda, cerca de US$ 150 millones.