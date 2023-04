Transporte Público: DNCP no descarta allanar oficina para retirar informes sobre control a empresas

El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, informó que este lunes 3 de abril se cumple el plazo para que el Viceministerio de Transporte (VMT) proporcione los informes requeridos dos veces como parte de la investigación al cumplimiento del contrato de la adquisición del Centro de Control y Monitoreo (CCM) del Billetaje Electrónico. Indicó que de esta manera, no descarta acudir a la oficina para retirarlos.

Seitz explicó que la investigación se inició tras detectarse una segunda licitación para la adquisición relativas al CCM. La sospecha es que se trata de una doble compra, por lo que actualmente se investiga en qué nivel se recibieron los bienes en la primera adquisición.

La primera licitación data del 2019, ID 368.264, por US$ 3,9 millones al consorcio Electronic Ticket Control (ETC), representado por Angela Marien Ocampos Ortega. La segunda, ID 420.266, se adjudicó en diciembre último a la empresa E- Services SRL, cuya representante es Gustavo Villate, por G. 1.097 millones.

La intervención de la DNCP se produjo tras la recepción de una denuncia anónima que advertía de una aparente duplicación de compra, pues con la instalación del CCM ya se establecía la provisión del software que permita un control operativo de las empresas.

Conforme un reporte del VMT obtenido vía portal unificado de Acceso a Información Pública (AIP), Expediente N° 57.902, la institución reconoce que el CCM no se encuentra operativo en un 100% y que los componentes faltantes se refieren a aspectos que posibilitarían la auditoría de la prestación en tiempo real.

Argumentó que esta situación se debió a una intervención de la DNCP que investigó adendas firmadas con la proveedora y que fueron anuladas por considerar que alteraba cuestiones de pago. El VMT negó que así lo fuera que pero al culminar el proceso de la DNCP ya terminó el plazo, por lo que se debe realizar una nueva convocatoria.

Una de las subcontratista de ETC es empresa Bonus SA, del rubro telecomunicaciones y tecnología, que según documentos de la DNCP, no cumplió con las provisiones a la contratista del MOPC y por eso, esta, a su vez, no entregó en tiempo y forma el CCM. Esa firma había sido adquirida por Horacio Cartes.

