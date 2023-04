VMT investigará por qué empresas sin subsidio hicieron validaciones de “pasajeros fantasmas”

Entre varias de las irregularidades que el Viceministerio del Transporte (VMT) investiga está que algunos permisionarios que sí poseen los validadores, pero no cobran el subsidio estatal, figuran entre las sospechadas de cometer validaciones de supuestos “pasajeros fantasmas”.

En contacto con ABC AM 730, Óscar Stark, recientemente designado como viceministro de Transporte, explicó que ya comenzó el análisis de situaciones llamativas del año pasado. Contabilizó una 486 mil validaciones sospechosas (con 7 mil tarjetas), que se validaron incluso, más de 10 veces por día.

“Se analizará caso por caso. Algunas de las empresas que más validaron son las que no cobran subsidio”, indicó. ¿Por qué lo haría una empresa que no cobra el subsidio?, es la gran pregunta que Stark aún no pudo responder porque está en plena investigación.

El viceministro considera que otras sí fueron validaciones fraudulentas por la extraña cantidad. El perjuicio económico por un subsidio inmerecido llega a los G. 1.250 millones.

“Haremos el requerimiento a todas las empresas para que expliquen por qué lo hacen y además casi todos están en la mira por este tipo de irregularidades”, afirmó Stark.

Stark descubrió otras fallas del sistema de transporte público

El viceministro se refirió a que el Centro de Monitoreo es un arma muy poderosa por la precisión de momento y lugar de validación. Por esa razón detectó que hay muchas empresas que no cumplen con el contrato y la regulación establecida.

“Yo sé que cuántos buses circularon en horas pico. En algunos días y corredores hubo disminución de la oferta entre las 15:00 y 17:00. Ellos tienen requisitos de cuántos buses por día tienen que estar activos”, enfatizó.

Agregó que puede ver qué empresas no sacaron la cantidad de buses que tenían previsto.

¿Qué medidas puede activar el VMT?

El vocero del gobierno, confirmó que no hay un número de prestadores sancionadas, y para rescindir un contrato, se debe efectuar un sumario y el resultado es lo que determina si le saca o no la concesión. “Hay varias empresas que no cumplen con las frecuencias”, alegó.

Admitió que estos errores se debieron identificar antes del pago de los subsidios. Según Stark existe una deuda de U$S 6 millones, pero que se están abonando de manera parcial y que el restante pago, depende de la revisión del consejo de tarifa para desembolsar el 50 %. Este año se abonaron de momento, G. 72 mil millones.

Es partidario que se debe mantener el subsidio que al fin de cuentas es para beneficio del pasajero, asegura.

También no descarta incentivar para que las tarjetas de viaje sean nominales. Además lamentó que siga un sistema obsoleto de hace más de de 40 años y que se debe pensar en modernizar con más buses y mejorar los trocales. “Luego tenemos que ver que otros sistemas de control podemos aplicar”, manifestó.

Ve la interpelación como una oportunidad que se recupere credibilidad del VMT

Hoy, la Cámara de Diputados resolvió interpelar a Stark. “Es una oportunidad de aclarar los hechos. Volver a recuperar la confianza de la gente. Será mejor para todos tener estas oportunidades de aclarar todo y profundizar en investigaciones”, concluyó.

