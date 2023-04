En el día de su inauguración, chorrea agua del techo de oficinas fantasmas

Con “bombos y platillos” el Gobierno inauguró ayer los edificios del Puerto de Asunción, que se ganó el mote de oficinas fantasmas, ya que los ministerios que debían ocuparlos aún no pueden mudarse en el lugar, porque no cuentan con los equipamientos básicos, ni tampoco con accesos y mobiliarios.

Sin embargo, las obras chapuceras ya quedaron evidenciadas en medio de un recorrido del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y autoridades nacionales en una de las torres, porque en el segundo piso del edificio que se cedió a la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) se registró una importante filtración de agua, lo que empapó el suelo del lugar.

Según se pudo observar, del techo chorreaba agua y se desconoce la razón de esta situación. Este diario consultó al respecto al Ing. Rubén Galeano, del Consorcio TBI, integrado por las empresas Tecnoedil SA, Alberto Barrail e Hijos SA, y la Constructora Itasa SA, contratista del Ministerio de Obras Públicas y Comuniones (MOPC) de esta construcción, quien señaló que recién hoy revisarán el problema.

Lo cierto es que este edificio de seis pisos ya será ocupado a medias por los funcionarios de la DNA, porque es la única institución que contaba con recursos para invertir en equipamiento. Llamativamente, el MOPC cedió a Aduanas la edificación que le correspondía a la Cancillería, institución que también tiene esparcidos sus centros de atención en diferentes lugares de la capital.

El MOPC también apura la mudanza de algunos consultores para ocupar al menos tres de los doce pisos que tiene la torre que le corresponde a dicha institución. Justamente, Abdo Benítez recorrió los edificios del MOPC y Aduanas.

Oficinas de Gobierno: Se hará mudanza progresiva, dijo Abdo

El presidente Abdo Benítez informó a los medios de prensa que la mudanza de los diferentes ministerios se realizará de manera progresiva y señaló que la empresa contratista ya entregó oficialmente las obras.

Asimismo, el mandatario recordó que para completar las obras de los accesos y los trabajos complementarios que faltan, el MOPC pretende utilizar del saldo del préstamo del fallido metrobús -del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)-, por unos US$ 34,1 millones, que aún debe ser aprobado en el Congreso.

Si el Congreso no aprueba esta reasignación que están esperando desde hace un año, el presidente también indicó que están viendo para utilizar recursos de Itaipú de manera a completar las torres. En tanto, el ministro del MOPC, Rodolfo Segovia, evitó hablar con la prensa.

La obra fue adjudicada por G. 478.828 millones en 2017 (US$ 67,5 millones al cambio actual), pero el monto del contrato ya se incrementó a G. 574.579 millones (US$ 81 millones al cambio de ahora), es decir; registró un sobrecosto de G. 95.750 millones (US$ 13,5 millones), que representa un incremento del 20%. Además, la obra tuvo importantes retrasos.