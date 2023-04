Postergan estudio de proyecto que busca “echar mano” a plata del fracasado metrobús

La Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado pospuso por 15 días el tratamiento del proyecto de ley que presentó el Gobierno de Mario Abdo Benítez, con el que se busca la reasignación de una parte del saldo del préstamo del fallido metrobús -del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)-, para que los fondos se puedan utilizar en obras complementarias y equipamiento de las oficinas de Gobierno del Puerto de Asunción.

En este sentido, la institución pretende que se le autorice el uso de unos US$ 34,1 millones del remanente del empréstito de la fracasada obra para seguir “invirtiendo” en varios ítems que faltan en los edificios que costaron US$ 81 millones, pero que hasta ahora son solo torres “fantasmas”.

La Comisión de Obras Públicas y Comunicaciones del Senado ya dictaminó por la aprobación del plan, en octubre del año pasado, pero ayer los congresistas insistieron en que se requiere de más informes para poder estudiar el proyecto en 15 días más, después de las elecciones.

Metrobús: critican pésima ejecución del programa

Si bien las autoridades del MOPC y Hacienda defendieron la “necesidad” de completar las oficinas públicas, los congresistas criticaron duramente la pésima ejecución del “programa de reconversión urbana y metrobús”, del que forma parte la construcción de los onerosos edificios públicos.

El senador Miguel Fulgencio Rodríguez, presidente de la Comisión de Hacienda, señaló que para la ejecución del programa se aprobó un préstamo de US$ 144 millones del BID y que ahora dicen que la parte edilicia, que costó más de US$ 81 millones, no se puede completar. “Cómo es que no estaba previsto los muebles y todos los chiches”, cuestionó.

A su turno, la senadora Esperanza Martínez señaló que todo el programa metrobús fue un “rotundo fracaso y una estafa social” y que el fallido plan formó parte de la construcción de las torres fantasmas. Asimismo, señaló que a 12 días de las elecciones “no es oportuno tratar que se sigan usando los recursos del fallido metrobús”. “Necesitamos saber en qué se usó cada centavo y en qué se va a usar”, señaló la parlamentaria.

Vale recordar que este proyecto se presentó al Congreso el 7 de abril del año pasado y el contrato del BID expira el 27 de junio del 2023, tras varias prórrogas. Según se supo, la multilateral informó al MOPC que ya no había intención de volver a ampliar los plazos del préstamo del fallido metrobús, pero el titular de Obras Públicas, Rodolfo Segovia, insistió en que se tiene una nueva conversación con la multilateral.

De acuerdo con los datos de Obras Públicas, el remanente del saldo del fallido metrobús se quiere “invertir” en varios ítems necesarios para la puesta en funcionamiento de los edificios. Por ejemplo, se pretende utilizar US$ 1.100.000 para el acceso por rampa sobre la avenida Stella Maris, US$ 16.000.000 para la provisión, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de control inteligente de sistemas de tecnología de la información y comunicación (TIC) y otros US$ 4.950.000 adquisiciones e instalación de mobiliarios básicos.

El MOPC también quiere usar US$ 2.250.000 para la reparación del muelle del puerto, otros US$ 4.800.000 para la adecuación de los accesos viales en el entorno de los edificios y calles internas del Puerto y otros US$ 5.000.000 no se especifica en qué se usarán.