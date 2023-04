Gotera fue por “desajuste de cañería” del aire, según contratista y MOPC

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Consorcio TBI, integrado por las empresas Tecnoedil SA, Alberto Barrail e Hijos SA y la Constructora Itasa SA, salieron ayer a explicar la vergonzosa gotera que se registró en una de las costosas oficinas de gobierno del Puerto de Asunción, en el mismo día de la inauguración.

El Ing. Rubén Galeano, vocero de la firma contratista, señaló que el agua filtró del techo de la torre que se cedió a la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), porque se tuvo un “pequeño desajuste en la cañería de drenaje de un equipo de aire acondicionado que está sobre el cielo raso”. Indicó que de 500 equipos que instalaron en los edificios, solo una tuvo problemas y causó la filtración que se registró.

Durante un recorrido por la zona, se pudo observar que ya comenzaron a reparar la cañería en cuestión. En la ocasión, el representante del Consorcio TBI explicó que la filtración ocurrió porque no tuvieron el tiempo suficiente para probar todos los equipos, debido a que las edificaciones tardaron en conectarse a la red eléctrica que se construyó para el efecto.

“El 30 de marzo nosotros pudimos conectarnos (a la red eléctrica), después se vino la Semana Santa. Pero de hecho nosotros tenemos 60 días a partir de esa fecha para hacer todas las pruebas que hagan falta, que nosotros comunicamos a la fiscalización, es decir, hasta el 30 de mayo”, expresó Galeano.

Justamente, los edificios tardaron en tener la instalación eléctrica necesaria, porque en el MOPC “se olvidaron” de esta parte fundamental de la obra, por lo que recién el año pasado adjudicó la construcción de una línea subterránea de alimentación, en media tensión, con una inversión de G. 5.848 millones más. Estas labores estuvieron a cargo de la empresa Benito Roggio e Hijos S.A. y recién hace poco se terminó, por lo que el Consorcio TBI no podía probar los ascensores o climatización.

Galeano señaló que solo los edificios de Aduanas y MOPC, que son los primeros que se ocuparán con el mínimo de su capacidad, tienen conexión eléctrica necesaria hasta ahora y que las otras tres torres continúan sin contar con energía para las pruebas.

No hay falla estructural en oficinas de Gobierno

El coordinador del Programa de Reconversión Urbana del MOPC, Ricardo Riego, también afirmó ayer que una avería en el drenaje del sistema de aire acondicionado derivó en las goteras del techo en el edificio de Aduanas y que las torres no tienen ninguna falla estructural.

“Esas no son goteras de los edificios ni del edificio en cuestión. Es un problema del sistema del aire acondicionado, en donde existe una unidad manejadora de todos los equipos por torres. Tenemos cañerías de drenaje y uno de los codos se aflojó. Al aflojarse, ahí hubo la pérdida”, señaló.

El funcionario señaló que la gran cantidad de agua filtrada ocurrió porque el sistema de aire acondicionado tiene una unidad central para cada edificio.

Los edificios del Puerto de Asunción se ganaron el mote de oficinas fantasmas, ya que los ministerios que debían ocuparlos aún no pueden mudarse en el lugar, porque no cuentan con los equipamientos básicos, ni tampoco con accesos y mobiliarios. Para completar estos trabajos que faltan, el MOPC espera la aprobación del Congreso para usar más de US$ 34 millones del saldo de préstamo del fallido metrobús.

La obra fue adjudicada por G. 478.828 millones en 2017 (US$ 67,5 millones al cambio actual), pero el monto del contrato ya se incrementó a G. 574.579 millones (US$ 81 millones al cambio de ahora), es decir; registró un sobrecosto de G. 95.750 millones (US$ 13,5 millones), que representa un incremento del 20%. Además, la obra tuvo importantes retrasos.