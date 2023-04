SET detalla datos falseados por 20 transportistas en gastos e ingresos

El viceministro de la Subsecretaría de Tributación (SET), Óscar Orué, reportó más detalles sobre las 20 empresas del transporte público del área metropolitana que se encuentran bajo investigación, debido a inconsistencias en la documentación presentada ante la SET y en los pagos de impuestos. Las declaraciones las brindó ayer, en ABC Cardinal.

El viceministro señaló que se trata de un trabajo coordinado con el Viceministerio de Transporte (VMT), cuyo titular es Óscar Stark, que se realiza por primera vez. Mencionó que la metodología consiste en verificar las declaraciones juradas presentadas por las empresas ante la SET para el pago de sus impuestos y esa información se cruza con datos del VMT.

De esta manera, entre las primeras inconsistencias halladas se encontraron diferencias entre los ingresos y los subsidios recibidos, es decir, las empresas reportaron una mayor cantidad de pasajes vendidos (ingresos) a la hora de cobrar subsidios pero hubo una disminución de los ingresos al momento de tributar.

Lo que se habría falseado

También saltaron falencias al verificar las depreciaciones de los bienes y debilidades en la declaración de gastos, pues se hallaron declaraciones que no están relacionadas al rubro.

A modo de comentario, el viceministro Orué señaló que se detectó altos salarios de choferes, que al parecer no son los sueldos reales, y que se presentaron gastos que nada tenían que ver con el rubro, con el fin de pagar menos impuestos.

Del total de las empresas investigadas, 10 presentaron la documentación requerida, nueve pidieron prórroga mientras que una no presentó la información, por lo que se le bloqueó su Registro Único del Contribuyente (RUC) y no podrá obtener su Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT). Así no podrá cobrar subsidios hasta tanto presente todo lo solicitado por la SET.

De confirmarse que se realizaron maniobras para defraudar al fisco, las empresas se exponen a la aplicación de multas entre el 100% y 300% del monto que se dejó de tributar.

Por otra parte, existen tres denuncias presentadas por el VMT en la Fiscalía. El primero fue el caso de “pasajeros fantasmas”, que es el vídeo viral del chofer que realiza varias validaciones; la segunda, un legajo de validaciones sospechosas (cobro de pasajes) en 2023 hechos por seis concesionarias y el tercero, presentada días atrás, sobre las 480.000 validaciones sospechosas hechas en el 2022.

Este último caso, la cifra se obtuvo luego de identificar aquellas tarjetas que realizaron más de 10 viajes al día.

La Fiscalía deberá determinar si esas validaciones se concretaron para inflar la cantidad de pasajeros para cobrar más subsidios, pues la asistencia estatal es por cada boleto que la empresa reporta como vendido.

Cetrapam niega “pasajeros fantasma”

El Centro de Empresarios del Transporte Público del Área Metropolitana (Cetrapam) publicó ayer vídeos en Twitter en los que se aprecian a pasajeros compartiendo tarjetas del billetaje para pagar sus pasajes, como evidencia de que no existen “pasajeros fantasma”.

Stark confirma esquema en VMT

El viceministro de Transporte, Óscar Stark, reportó que su antecesor en el cargo, Víctor Sánchez Chamorro, habría montado un esquema en el Viceministerio de Transporte (VMT), integrado por funcionarios con quienes operaba directamente en el manejo de datos sensibles vinculados al billetaje electrónico y los pagos de subsidios a las empresas de transporte.

En ese contexto, el viceministro Stark reforzó la teoría del esquema que al parecer se usó para beneficiar a transportistas en detrimento de los usuarios, al recordar un hecho llamativo que ocurrió apenas asumió el cargo. El mismo se dio en medio de los primeros reportes de la situación del transporte público, cuando se “rompió” un equipo informático y con esto quizás se hayan perdido datos.

Añadió que se trata de información descargada del Centro de Control y Monitoreo (CCM) del billetaje a un servidor interno para un manejo más accesible y en el mismo se encontraba también información vinculada al pago de subsidios.

La sospecha es que se borró información que se encontraba en una computadora, junto con datos de pagos de subsidios, dijo.

Por otra parte, indicó que no cuenta con mayores pruebas documentales, pues el esquema lo conformaba el entonces viceministro Sánchez quien trabajaba directamente con los funcionarios, “saltando” los mecanismos formales.

“No hay evidencias, sólo testimonios de funcionarios”, recalcó.

Empresa asegura que está en regla

La empresa Magno SA, representada por Rolando Zuccolillo, contactó a ABC para informar que presentó toda la información requerida por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), con “tranquilidad y transparencia”.

En cuanto a las sospechas de que la firma estaría salpicada por el caso de “pasajeros fantasma”, negó el hecho. Alegó que constataron casos en que los usuarios comparten tarjetas del billetaje a la hora de pagar su pasaje. “Existen varios casos parecidos como ser grupo de estudiantes con un profesor, un grupo de religiosos, una familia con muchos integrantes y otros”, aseguró en su comunicado.

Añadió que una alternativa para evitar situaciones que den a sospechas de cobros indebidos podría ser la implementación de un tope de hasta cinco validaciones al día que pueda realizar cada tarjeta.

Además, recordó que cada tarjeta es personal y cada usuario debe contar con la suya.