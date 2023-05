MOPC otorgó un aumento millonario a firma de Hoeckle en contrato de dragado

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cuyo titular es el ingeniero Rodolfo Segovia, otorgó un aumento de G. 7.391 millones a la empresa Terminal Occidental SA (Tosa), de Conrado Hoeckle, en el marco de un contrato firmado hace más dos años, para el dragado del río Paraguay.

Llamativamente, el aumento se autorizó a través de la resolución N° 703 de Segovia, con fecha del 26 de abril último, meses después de la culminación del contrato. Incluso dicha firma ya fue adjudicada en otra millonaria licitación del MOPC, en noviembre del año pasado, para ejecutar esta misma tarea.

El documento que autorizó el reajuste a Tosa fue en el marco de la adjudicación de diciembre del 2020 de Obras Públicas, para los trabajos de dragado del río Paraguay, que se concedió a tres empresas por G. 85.000 millones (US$ 12 millones al cambio actual).

Hoeckle, quien es amigo y ex asesor ad honorem del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ganó uno de los lotes de este y otros contratos durante este gobierno, pese a que no tenía experiencia para ejecutar este tipo de obras en el sector público. En su momento alegó que sí tenía experiencia en el sector privado.

En este llamado del 2020 fueron adjudicadas tres empresas: TyC por G. 38.205 millones (Francisco Griñó, con el 45% de las obras), Tosa por G. 29.715 millones (Conrado Hoeckle, con el 35%) y Arte y Estructura SA por G. 16.980 millones (Oscar Narciso Cohene Mendoza, con el 20%), a través de la modalidad de contrato abierto, con abastecimiento simultáneo.

Aumento por suba de combustible y mano de obra

El ingeniero Benjamín Martínez, responsable de los contratos de dragado del MOPC, señaló que las tres empresas tuvieron reajustes en sus contratos, no solamente Tosa, debido al incremento de los precios de combustible y mano de obra en comparación al precio de mercado cuando se presentaron las ofertas.

“Los reajustes si es que lo hubiera se presentan de manera mensual, si bien el pago se hace al final, porque hay que realizar una ampliación de su código (de contratación)”, expresó.

Sin embargo, en el portal de Contrataciones Públicas no figuran reajustes de precios recientes a las demás empresas, que según Martínez, también fueron otorgados. Sólo se publicó un aumento que se autorizó el año pasado a la empresa Arte y Estructura, por G. 3.036 millones. En el caso de T y C no se registró ningún reajuste en el portal de la DNCP.

Cuando se le insistió a Martínez cuánto fue el aumento de los contratos de T y C y Arte y Estructuras, señaló: “Y fue más o menos proporcional (a la de Tosa). Hay que recordar que Tosa tenía el 35% del contrato, T y C 45% y Arte (y Estructuras) 20%”, insistió.

Se le preguntó por qué solo el reajuste de Tosa se publicó en el portal de la DNCP y señaló que “es porque hay deuda aún del contrato anterior” con dicha empresa.

Contrato más alto de la historia a las mismas empresas

El noviembre del año pasado, el MOPC adjudicó otra licitación para el dragado de mantenimiento del río Paraguay por un monto total de G. 372.800 millones (US$ 52,5 millones), que es el presupuesto más alto que destinará la institución en la hidrovía en toda su historia.

El lote 1, que va desde la zona de Asunción hasta alcanzar su confluencia del cauce con río Paraná (rumbo norte a sur), fue adjudicada a la empresa Ingeniería de Topografía y Caminos (T y C), de Francisco Griñó, por un monto de G. 122.800 millones.

El lote 2, para las tareas desde la capital del país hasta Concepción, fue entregado a la firma Terminal Occidental SA (TOSA), de Conrado Hoeckle, que propuso G. 124.000 millones.

Por último, el lote 3, para los trabajos desde Concepción hasta la confluencia de los ríos Paraguay y Apa, fue adjudicado a la empresa Artes y Estructuras SA, de Óscar Narciso Cohene Mendoza, por un monto de G. 126.000 millones.

Tosa, T y C y Arte y Estructura SA se convirtieron en las “mimadas” del MOPC para los trabajos de dragado.