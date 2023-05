Contratistas de la ANDE se quejan por falta de pago y “bicicleteo”

Los contratistas de la ANDE que se quejan de su morosidad tienen obras realizadas con provisión de materiales desde el año 2022, cuyos pagos todavía no pueden ser procesados. “Si bien la ANDE está implementando un nuevo sistema informático de gestión, la implementación del sistema sin suficiente personal capacitado agrava el atraso”, manifestaron a ABC sin querer dar a conocer los nombres de las denunciantes, por temor a represalias por parte de la contratante.

Sin embargo, indicaron que estas situaciones están causando que los contratistas se queden sin líneas de créditos de sus proveedores habituales, además de no tener la capacidad de responder a las emergencias de eventos de la red eléctrica por falta de materiales, e incluso verse obligadas a despedir a sus empleados, lo cual a su vez reduce el número de personal a disposición para el servicio.

Falta de materiales

Además de la morosidad, señalaron que se suma al problema la falta de provisión de materiales por parte de la ANDE, por no disponer de stock en sus depósitos. “En estos casos, piden a los contratistas ser proveedores, considerando una lista de precios establecidos por la ANDE, en muchos casos desactualizados: por debajo del precio real en el mercado”, añadieron.

Mecanismos para no pagar

Cuestionaron también que haya mecanismos para retrasar los pagos a los contratistas. “Una de las reglas no escritas pero implementadas por la ANDE para retrasar los pagos es no permitir la presentación de facturas hasta el pago inminente, y en algunos casos la solicitud sin justificación del cambio de factura para no incurrir en posibles obligaciones de pago de intereses por mora”, explicaron.

También dijeron que otro artilugio utilizado es el prolongado tiempo para verificar las certificaciones de trabajo en las agencias correspondientes, situación empeorada por la comunicación poco fluida y contradictoria entre departamentos. No obstante, puede existir también la simple retención sin justificación alguna.

Los miembros de Cepprocal que hicieron el reclamo consideran que todas estas situaciones impiden que las empresas puedan trabajar con fluidez, afectando a la cadena de valor, proveedores y entidades bancarias, lamentando que los mayores afectados sean los colaboradores y sus familias, junto con el consumidor final.

Según ANDE, están pagando

Consultada la gerente financiera de la ANDE, Sonia Rojas de Hayes, sobre la falta de pagos que los contratistas de la empresa estatal reclaman, respondió que necesitaría saber si hay algún caso puntual. Manifestó que “actualmente se están procesando normalmente los pagos a contratistas”.

Añadió que ciertamente, en el mes de entrada en servicio del nuevo sistema informático adquirido por la ANDE, (que fue en marzo de este año), se registraron algunos atrasos en los procesos de pagos, pero que actualmente se regularizaron todos.