Abdo Benítez anuncia que por primera vez Paraguay podrá “retirar” el 100% de energía de Itaipú y apunta al Chaco como un “polo de desarrollo”

Hoy se realizó en el Palacio de Gobierno el acto de firma del proyecto de construcción de la Línea de Transmisión 220 kV Villa Hayes-Villa Real-Pozo Colorado-Loma Plata y la Subestación Pozo Colorado en 220 kV, que es remitido al Congreso Nacional vía el vicepresidente Hugo Velázquez. Al respecto, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, hizo una serie de anuncios.

Primeramente, el mandatario resaltó la importancia de “fortalecer” la capacidad productiva del país mediante este proyecto que estará beneficiando a la zona oeste, centro y sur del Chaco, esperando también que los congresistas lo traten “de la manera más rápida posible para dar gracias a la gente trabajadora del Chaco que necesita apoyo”.

Asimismo, enfatizó que este proyecto es sumamente importante para la inversión y el desarrollo económico e industrial de Paraguay, ya que representará la estructura financiera que requiere la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) para las líneas de transmisión y la subestación a ser instaladas en la Región Occidental.

“La gente trabajadora del Chaco no para y necesita apoyo para que sea un polo de desarrollo de la economía del país. Que el Chaco sea protagonista y se cumpla el sueño de los que defendieron aquel territorio”, sostuvo Abdo Benítez.

Paraguay retirará por primera vez el 100% de la energía de Itaipú

Por otra parte, Abdo Benítez también anunció que por primera vez, en el mes de julio de este año, Paraguay va a poder “retirar” el 100% de la energía que le corresponde de la Itaipú Binacional, siendo esta una medida que ya se dio años atrás con la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

Mediante esto, el Presidente apuntó que se podrán realizar “inversiones fundamentales” en el Paraguay tras poder acceder al 100% de la energía correspondiente para nuestro país por parte de las dos hidroeléctricas.

Esto sería si para el citado mes se cumplen las obras correspondientes para así cumplir el “legado” que desea dejar como parte de su gobierno.

“Si no se tiene energía de calidad, ¿quién va a invertir? La energía no nos sirve en la medida si no se puede desarrollar el potencial productivo por no tener energía de calidad en cada rincón del Paraguay. ¿Quién va a querer instalar fábricas así?”, cuestionó.

Chaco: uno de los principales “polos del desarrollo”

El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, también hizo mención del Chaco paraguayo, coincidiendo con la idea de que se trata de uno de los futuros “principales polos de desarrollo”.

De igual manera, Llamosas reconoció que la Región Occidental presenta “desafíos” que impiden desarrollar el “enorme potencial” que tiene el territorio; sin embargo, esto cambiaría con las inversiones en materia de energía eléctrica que se apuntan con el mencionado proyecto.

“El Chaco promete convertirse en los próximos años en uno de los principales polos de desarrollo de nuestro país; en un gran centro logístico y un polo producto e industrial, también enfocándonos en lograr el bienestar de los ciudadanos que habitan en esa zona”, puntualizó.

